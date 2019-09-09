وطن النهار

واصلت الحسينيات احياءها لليالي محرم الحرام حيث احيت الليلة الثامنة والتي خصصت للقاسم بن الحسن عليهما السلام حيث استهل الخطيب الحسيني سماحة الشيخ د. فاضل المالكي محاضرته في حسينية معرفي بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ) مشيرا الى انه من اهم الموضوعات الاجتماعية هو موضوع الاسرة، مضيفا قائلا: «غني عن التعريف والبيان اهمية الاسرة في المجتمع وان المجتمع يتشكل من الاسر وكلما كانت الاسرة سليمة كان المجتمع سليما وهذا من الواضحات ومن الامور الوجدانية، مضيفا ولكن المهم في هذه المناسبة مدرسة كربلاء التي تضم مجموعة من قيم الاسلام قطعا هذا نتاج الحسيني الرائع الذي جسد في ساعه كربلاء وهي نتاج تربية عالية ووعي عال». مشيرا الى تلك الصفوة التي اختارها الله عزوجل نتاج وعي وتربية على مستوى عال مشيرا انها واجهت عدة مواقف تدرك من خلالها ان وراءها وعي وتربية على مستوى عال.

ولفت المالكي الى ان القضية سبقت كربلاء فالجيل الذي حضر واقعة كربلاء الشاب والشيخ والمرأة جميعهم كانوا على مستوى واحد من الوعي والبصيرة والاصرار على الموقف لافتا الى ان الامام الحسين عليه السلام لم يخيرهم الا لكشف معادنهم فكان جميعهم على موقفهم الثابت لنصرة الامام الحسين عليه السلام.

وقال: «في الآية الكريمة عندما يقول الله عزوجل (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ) بالتأكيد الانسان يطلب النجاة من النار والدخول في الجنة فالله عزوجل يقول لا يمكن ان يحدث ذلك الا ان تستقيموا على الطريق ولن تستقيموا على الطريق حتى تحفظوا السنتكم من الانزلاق نحو الباطل والمنكرات والمحرمات وان تحصنوا انفسكم من معصية الله اولا وان لا تبيعوا دينكم ثانية، مؤكدا ان هذا لا يتم الا اذا قامت جميع المؤسسات المعنية في مقدمتها الاسرة بدورها في بناء الجيل السليم وهذا لا يعفي المؤسسات الاخرى من دورها كالمدارس والاعلام».

واكد المالكي ان الاسرة هي الاساس الذي ينطلق منه الجيل وهذا يتطلب وعيا من الاب والام اولا بأن يهذبا انفسهما وذلك من خلال العلم والالتزام بالقيم الاخلاقية والدينية، مضيفا انه افضل صدقة جارية للوالدين هو الولد الصالح.

ولفت الى ان اي عمل صالح يقوم به الابناء يسجل باسم الوالدين ايضا فهو عبارة عن رصيد مستديم للوالدين بعد وفاتهما، لافتا الى ان الله عزوجل يقول اذا اردتم الفوز في الدنيا والاخرة احفظوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس.

واشار المالكي الى ان كربلاء مدرسة القيم في كل ما حصل فيها، مشيرا الى ان الحسين عليه السلام لم يقاتل معه فقط الشباب المكلفون البالغون بل قاتل معه من هم دون سن التكليف ومن القاسم ابن الحسن عليه السلام.

واضاف بان الحسن بن علي بن ابي طالب عليه السلام كان اكثر الناس شبها بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم والقاسم اشبه اولاد الحسن بأبيه عليه السلام وهذا اعطاه اهمية خاصة.

أهم الشرائح..

وفي حسينية الاوحد اكد السيد محمد الشوكي على ان كل نهضة وتقدم للمجتمعات تعتمد على الشباب، لافتا الى ان الشباب يمثلون الطاقة والاندفاع وحب التغيير والتجديد.

واضاف الشوكي: «شريحة الشباب من اهم الشرائح التي يجب ان يستثمر بها واي استثمار في اي بلد من البلدان سيعود على المجتمع وعلى الوطن بفوائد جمة فالشباب يطمح الى النجاح وان يكون موفقا في حياته والانسان بصفة عامة يحب النجاح ويكره الفشل في حياته بجميع انواعه»، مضيفاً كذلك ان النجاح لا يأتي مصادفة بل نتيجة تخطيط مدروس وجهد ونتيجة عوامل واسباب يجب ان يأتي بها الانسان او الشاب حتى يكون ناجحا وموفقا في حياته.

واشار الشوكي الى ان العامل الاول في النجاح والفلاح والتوفيق في الدنيا والآخره هو التوفيق الالهي كما في قوله تعالى: (وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ) فالتوفيق من الله عزوجل فهو الاساس للتوفيق بأي عمل يقوم به الانسان مضيفا على الشباب ان يعمقوا صلتهم بالله عزوجل ان يرتبط الشاب بالله وان يثق ويتوكل على الله وعدم الغاء الدور والجهد البشري فالعناية الالهية لا تتقاطع مع الجهد البشري. مضيفا ان «العامل الثاني هو ان يكون لك هدف في حياتك فالناجحون دائما تكون لديهم اهداف محددة قابلة للقياس في مراحلها المختلفة ولكن من ليس لديه هدف محدد فإن جهوده ستتشتت ولن يصل الى شيء ابدا وربما بسبب ذلك يصاب بالاحباط والكآبة الشديدة».

وأكد الشوكي على ان الكثير من الامراض النفسية الاحباط والتوتر والكآبة التي تصيب الشباب ناتجة من عدم وجود المعنى لحياتهم بسبب عدم وجود الهدف، مضيفا فيرى الشاب ان الحياة عبث لا غاية فيها ولا معنى لها.

وتطرق الى كيفية اختيار الهدف بقوله: «كيف يختار الانسان الهدف اولا ان يكون الهدف متلائما مع الشاب فينبغي ان تحب الهدف الذي تسعى اليه ولا يمكن ان ينجح الانسان في عمل ما دام لم يحب ذلك العمل وان يتناسب الهدف مع امكانات الشاب واستعداداته».

واختتم الشوكي بالتطرق الى حادثة استشهاد القاسم بن الحسن عليهما السلام بقوله: «عندما نادى سيدي ومولاي سيد الشهداء الامام الحسين عليه السلام في يوم العاشر من محرم بعد استشهاد كل أصحابه وأخوته وابناء عمومته وأولاد اخيه بأعلى صوته واغربتاه واقلة ناصراه اما من معين يعيننا؟ اما من ناصر ينصرنا؟ اما من ذاب يذب عن بنات رسول الله؟ ذهب القاسم الى عمه الحسين طالبا أن يأذن له في مقاتلته اعداء الاسلام، ققال له الامام الحسين عليه السلام انت البقية من اخي الحسن عليه السلام، وبعدها عاد القاسم الى الخيمة واللوعة في قلبه أخذت منه مأخذا فهو مكسور الخاطر ونظرت اليه أمه رملة وعلمت جواب عمه الامام الحسين عليه السلام وأخرجت صندوقا كان للامام الحسن عليه السلام ونادت ولدي قاسم ادنو مني، دنا منها وحيدها قالت له هذا ارث ابيك اليك وقد اوصاني ان ادفع اليك لباسه فألبسته ثوب الحسن عليه السلام ثم البسته عمامة ابيه، وقف امامها ودفعت اليه كتابا مختوما من ابيه قالت له بني قاسم: هذه وصية ابيك الحسن اليك كتبها اليك يوما تلقفها القاسم متلهفا وفيها خط والده عليه السلام فتحها فاذا فيها: بسم الله الرحمن الرحيم بني قاسم انا ابوك الحسن اذا رأيت عمك الحسين يجير ولا يجار ويطلب النصرة فلا ينتصر له وحيدا فريدا بلا ناصر ولا معين فابذل مهجتك دونه فان أبى وامتنع فأره خطابي هذا فإنه لن يردك ابدا، مضيفا انه بعد ان قرأ الامام الحسين عليه السلام الكتاب اذنه للقاسم بالنزول الى ساحة المعركة حيث قاتل قتال الابطال واستشهد».

