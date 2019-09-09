وطن النهار

واصلت حملة التبرع بالدم الـ(22) لشهر محرم 1441 هـ لعام 2019 والتي تنظمها دار الزهراء فعالياتها لليوم الثامن بالتعاون مع بنك الدم الكويتي ضمن مجموعة من المراكز والحسينيات خلال عشرة الأيام الاولى من شهر محرم، حيث استقبلت حسينية الامام المهدي «المهنا» مساء اول امس في منطقة الرميثية حملة التبرع بالدم وشهدت اقبالا كبيرا من المتبرعين من الرجال والنساء وبتنظيم ملحوظ وسهولة في اجراءات التبرع. وقال القائم على حسينية المهدي «ع» الحاج يوسف المهنا ان الفكرة تجسد التضحية والايثار في ثورة الامام الحسين عليه السلام بحيث تترجم الاهداف التي يجب ان يستفاد منها في الثورة الحسينية، مشيرا الى ان الحسينية تشارك هذا العام للمرة الاولى وقد استعد القائمون عليها بشكل جيد لاستقبال المتبرعين، مضيفا: ان الحملة في عامها الاول شهدت اقبالا جيدا من رواد الحسينية المحبين لاهل البيت في المشاركة في اظهار الصور المشرفة للثورة الحسينية خلال المشاركة الاولى للحسينية، مشيرا الى انه يأمل ان تتم المشاركة في السنوات القادمة وان يسهم التبرع في انقاذ حياة الاخرين.

