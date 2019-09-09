وطن النهار

منذ أربعة عشر قرناً من الزمن تقريباً، ونحن نحيا ذكرى عاشوراء في حياتنا، حتى تحوّلت إلى عادةٍ متأصّلة متجذّرةٍ في وجداننا الديني؛ ينشأ عليها الصغير، ويهرم عليها الكبير. وما زالت تتنامى وتتَّسع وتمتدّ في كلّ ساحةٍ يتحرّك فيها الإسلام في خطّ أهل البيت (عليهم السلام) الذين سعوا على إبقاء ذكرى الإمام الحسين (عليه السلام) ومأساة كربلاء حيّة في قلوب المؤمنين، وفي كلِّ زمان ومكان لإدامة زخم الثورة الحسينية؛ لتحقيق هدفها في الإصلاح والتغيير، فجاء في كثير من رواياتهم التأكيد على الجانب المأساوي في حادثة عاشوراء، بالإشارة إلى بعض مشاهدها المؤلمة، فعن الإمام الرضا (عليه السلام): «إنّ المحرّم شهر كان أهل الجاهلية يحرِّمون فيه القتال، فاستُحلّت فيه دماؤنا، وهُتكت فيه حرمتنا، وسُبي فيه ذرارينا ونساؤنا، وأُضرمت النيران في مضاربنا، واُنتهب ما فيها من ثقلنا، ولم تُرعَ لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حرمة في أمرنا». ويؤكّدون كذلك على أنّ مصيبة الإمام الحسين (عليه السلام) أعظم وأشدّ من المصائب التي مرّت على أهل البيت (عليهم السلام)، وأنّ يوم الإمام الحسين أقرح جفونهم، وأسبل دموعهم، وأذلّ عزيزهم، بأرض كرب وبلاء (كربلاء)، أورثتهم الكرب والبلاء، إلى يوم الانقضاء. وكان يبدو عليهم الحزن الشديد والأسى، وتعلو وجوههم الكآبة في مواسم عاشوراء وذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام).

ومن المعطيات المهمّة التي أفرزتها واقعة عاشوراء، وكان لها أثر مهم في إيقاظ الأُمّة واستنهاضها هو ما حصل من شعور كبير بالتقصير والندم لدى شرائح واسعة من الأُمّة الإسلامية، لا من جهة واقع عاشوراء المأسوي وما حصل من مصائب وآلام، لكن من جهة أنّ الأُمّة أحسّت بأنّها ارتكبت خطأً جسيماً وذنباً لا يُغتفر بترك الإمام الحسين (عليه السلام) وحيداً في مواجهة أعدائه من دون أن تُقدِّم له العون والنصرة ومقاتلة خصومه وظالميه.

لقد تميّزت النهضة الحسينية المباركة بقائدها الكبير وأهدافها ودوافعها الرسالية المتنوّعة، فحملت بذلك كلِّ مقومات العظمة والكبرياء، وكان لها تأثيرها البالغ في هداية المجتمع الإسلامي، وإيصاله إلى أهدافه الحقيقية التي تنسجم مع الفطرة الإنسانية والعقل السليم.

وفي هذا الضوء ينبغي أن تُقرأ هذه النهضة العظيمة قراءة واعية، وتُدرس دراسة جادّة؛ كي يُمكن الاستفادة منها بالشكل الصحيح والمطلوب. ومن الضروري في هذا المجال الالتفات إلى جملة من الأُمور، أهمّها:

ـ أن تُلاحظ واقعة عاشوراء بما هي مقطع تاريخي ضمن سلسة حوادث مترابطة يتأثر بعضها ببعض، ويكشف بعضها عن أسرار بعضها الآخر.

ـ أن يُنظر إلى واقعة عاشوراء بنظرة شمولية، فلا تُلاحظ الجنبة العسكرية بمعزل عن المعطيات الفكرية والثقافية، أو الأخلاقية والفقهية، وهكذا.

ـ أن تُلاحظ كيفية إدارة الإمام الحسين (عليه السلام) لواقعة عاشوراء من بداية الانطلاق وحتى الاستشهاد، كحادثة واحدة ممتدة في عمود الزمان.

ـ أن تُدرس أحوال المجتمع الإسلامي قبل واقعة كربلاء، بشكل دقيق، وتُلاحَظ الظروف المؤثّرة آنذاك، والتي انبثقت في قلبها تلك الواقعة العظيمة والأليمة.

هكذا يقف الإنسان الذي يحمل قيماً، ولكن حينما يكون المجتمع خاوياً ومجرّداً من القيم، وحينما تضعف هذه المبادئ الأساسية بين أفراد المجتمع، ترتعد الفرائص عند ذلك، وأكثر ما يستطيع المرء عمله في مثل هذا الموقف هو أنّه يستمهلهم ليلة واحدة للتفكير في الأمر. وحتى لو فكّر سنة كاملة لوصل إلى نفس النتيجة، ولاتّخذ نفس القرار؛ إذ لا قيمة لمثل هذا النمط من التفكير. فلابدّ من اليقظة والحذر في كلِّ وقت، وقراءة التاريخ والحاضر قراءة واعية ومدروسة؛ حتى لا تتكرر المأساة.

