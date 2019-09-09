وطن النهار

المؤمن هو ذلك الإنسان الفذُّ في شخصيته ذو البصيرة، العميق الإدراك والوعي، الذي لا يسهل انخداعه، ولا يقلِّد ولا ينقاد، بل هو أصيل ومبدعٌ، ومؤثّر في الآخرين قويٌّ في نفسه لا ينقادُ للضلال الاجتماعي، لا يخضعُ للظلم ولا يقبلُ التجاوزَ على الحقِّ، ولا يظلم الآخرين، ولا يخاف الموت ولا يخاف ممّن هو أقوى منه ولو كان وحيداً في وجه أُمّةٍ بكاملها.

إنّ أصحاب الحسين (عليه السلام) لكونهم مستبصرين قد تخلّصوا من الضلال الاجتماعي العام، وأدركوا حقّ الحسين وحقيقة ما يعوا إليه فساروا معه، بعد أن ارتفعوا فوق المستوى العام للمجتمع، فتحرّروا من موبقاته، فلم تُغرّهم الدُّنيا وممالأةُ السلطان وأعطياته وإقطاعاته، ولم ترهبهم أيضاً سطوته وظلمه، ومَن عرف ما آل إليه المجتمع في هذا المجال في عهد معاوية حتى آل الأمر ليزيد لَعَرَف مدى الاختلال الاجتماعي والإرهاب العامّ الذي مارسته تلك السلطة على الأُمّة. تحرُّر أصحاب الحسين من كلّ موبقات المجتمع، وتحرّروا من الضلال الاجتماعي، من الإغراءات، من الخوف والإرهاب، واستبصروا الحقّ وآزروا الحسين (عليه السلام)، على علم بأنّهم إلى الموتِ سائرون، والدليلُ على علمهم هذا أنّ كلَّ واحدٍ منهم لما كان يلتحق به كان يطلِّقُ حرائره ويوزّع أمواله ويودِّع دنياه، فلو كانوا طامعين بدنيا أو بملك لما فعلوا ذلك، ثمّ الدليل كذلك حين إصرارهم على اللحاق به وملازمته بعد العلم بمقتل مسلم بن عقيل، ثمّ الدليل ليلة عاشوراء لمّا لم يعد هناك من شكّ بأنّ القتل هو المآل، حين جمع الحسين (عليه السلام) صحبه وقال لهم بأنّ القوم إنّما يريدونه هو فإن ظفروا به فلا حاجة لهم بأحدٍ منهم، فطلب إليهم أن يأخُذ كلّ واحدٍ منهم بيد واحدٍ من أهل بيته وينسحبوا في جوفِ الليل، فرفضوا، وقال حبيب بن مظاهر وغيره «إذن علامَ طلّقنا حرائرنا، وعزفنا عن دنيانا».

كم يبدو لنا هذا الموقف عظيماً لو رأينا نقيضه. فلنسمع محاورة الحسين (عليه السلام) لعمرو بن سعد قائد عسكر يزيد، إذ يقول له الحسين (عليه السلام): «ذَر هؤلاء القوم وكُن معي فإنّه أقربُ لك إلى الله»، فقال ابنُ سعد: أخافُ أن تُهدَم داري. فقال الحسين (عليه السلام): «أنا أبنيها لك»، فقال: أخاف أن تؤخذ ضيعَتي، فقال الحسين (عليه السلام): «أنا أُخلِفُ عليك خيراً منها من مالي بالحجاز»، فقال ابن سعدٍ: لي عيال وأخافُ عليهم! فهذا لعمري الإنسان الذي قد استبدّ به الخوف والهوى والتعلّق بالحياة، إلى أن جعله إنساناً منحرفاً في بنائه النفسي ومحاكماته العقلية ومقاييسه الأخلاقية والسلوكية. فإذا كان هذا حالُ القائد فما حالُ الأتباع؟

هؤلاء نموذج المجتمع الذي أخذ بالإغراء والإرهاب فخضع للظلم والطغيان، وتمادى في الضلال ورفض الحقّ، في مقابل صحب الحسين (عليه السلام) الذين تحرّروا من الضلال العامّ ورفضوا الباطل حتى وقفوا في وجه المجتمع كلّه. وما فعله الحسين (عليه السلام) في تخطيط المعركة بأن جعل كلّ واحدٍ من أصحابه وأهل بيته ينازل الجيش الضال وحده هو إظهارٌ لهذه الحقيقة: أنّ كلَّ واحدٍ من هؤلاء المؤمنين البَرَرةِ على بيّنةٍ تامّة وبصيرة وأنّه مُصِرٌّ على إنكار الباطل ولو كان الناس كلّهم عليه، ومصرٌّ على الحقّ ولو كان بمفرده معه، لا يهابُ فيه الموت، ولا يتراجع أمام الكثرة الضالة ولا يتردّد في مقابلة ومقاتلة الناس جميعاً لأجل الحقّ ولو كان فيه وحيداً. فأيُّ معنى هذا المعنى العظيم أن ينازل واحدٌ جيشاً من ثلاثين ألفاً فلا يكفّ عن قتالهم حتى يُقتل؟!.

إنّ أصحاب الحسين (عليه السلام) كانوا على بيّنةٍ من كلّ ذلك وساروا معه خطوة بخطوة من البداية إلى النهاية، البداية التي بدأت بحرّية الإنسان في ذاته بإيمانه بالله حقّ الإيمان، ومرّت بتحرره من موبقات ومثقلات مجتمعه الفائقة الشدّة، وانتهت بمواجهة الأُمّة كلّها. لكي تُسطّر أكبر ملحمةٍ عرفها التاريخ من ملاحم الشهادة والتضحية في سبيل الحقّ، حقّق فيها الحسين العظيم أكبر قدرٍ من الإنجاز في معركةٍ كان اختلالُ القُوى فيها لصالح العدوّ أكبر منه في أي حربٍ عرفها الزمان؛ فنقش الحسين (عليه السلام) ومَن معه هكذا على جبين الزمن صورة الإنسان المؤمن، الإنسان القرآني، إنسان المدرسة المحمّدية، الإنسان الأصيل.

