وطن النهار

إنّ عاشوراء بعد أن غيّرت الرأي العام، وكان لها الأثر البالغ على الساحة الإسلامية، قد تدلّت أغصانها وأينعت ثمارها. كانت كربلاء الرافد الأعظم في دعم المسيرة الإسلامية على المستوى الإسلامي العام. إنّ هذه النهضة المباركة دعمت مبادئ الإسلام وقِيَمه وثبتتها، وجعلت مشعل الهداية الإلهيّة متوهجاً ومُشِعّاً في الأرض، وعلى مدى الدهور والأعصار، وكذلك حافظت على مظاهر الدِّين الإسلامي وشعاراته ولافتاته، وكانت المانع القوي والدرع الحصين في وجه سياسة الشيطان، التي كان يؤدِّيها بنو أُميّة لضرب المبادئ الإسلامية والمظاهر الدينية؛ للقضاء على آخر سُبل الهداية الإلهيّة: يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (التوبة/ 32). فكان الإسلام محمّدي الوجود حسيني البقاء، وتجلّت ـ بوضوح ـ مقولة الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم): «حسين منّي وأنا من حسين».

كانت من أهمُّ أهداف نهضة عاشوراء، التالي:

- إعلاء كلمة الله تعالى: حيث كان الهدف النهائي من هذه النهضة المباركة هو إعلاء كلمة الله تعالى، وإيجاد الآليات والضمانات التي تساعد في الحفاظ عليها، قال الإمام الحسين (عليه السلام): «وأنا أولى مَن قام بنصرة دين الله، وإعزاز شرعه، والجهاد في سبيله؛ لتكون كلمة الله هي العليا»، استناداً إلى قوله تعالى: (وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا) (التوبة/ 40).

- نصرة الدِّين وإعزاز شريعة الله تعالى: إنّ هذا الهدف من أهم الأهداف في الإسلام ومن الأُسس التي تستحق أن يُبذل من أجلها الغالي والنفيس، بل حريّ بالمرء أن يبذل مهجته من أجل ذلك، وهذا الهدف السامي قد صرَّح به الإمام (عليه السلام)، وبيَّن أنّه مأخوذ بنظر الاعتبار في نهضته المباركة من خلال كلامه (عليه السلام): «وأنا أولى مَن قام بنصرة دين الله، وإعزاز شرعه، والجهاد في سبيله». فإنّ المنطلقات التي بيّنها الإمام الحسين (عليه السلام) في كلمته هذه ـ والتي تبيّن أحد أهمّ منطلقات ثورة الإصلاح ـ مرتكزة إلى آيات قرآنية متعدّدة؛ بل إنّ روح القرآن الكريم بشكل كلّي، تدعو إلى نصرة دين الله وإعزازه. قال تعالى: (حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ) (الأنفال/ 72)، وقوله تعالى: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ) (الأنفال/ 39).

نعم، لقد نصر الإمام الحسين (عليه السلام) دين الله سبحانه، كما نصر الله تعالى نهضة الإمام الحسين (عليه السلام)، فقد انتصر دم الإمام الحسين (عليه السلام) على سيف الظالمين، كما تحقّق هدفه في عزّة دين الإسلام؛ فقد استمر هذا الدِّين الحنيف بفضل تلك الدماء الزاكيات، فبعد أربعة عشر قرناً، لا تزال نهضة عاشوراء حيّة، ولا تزال قدوة لكلّ أهل العالم، وأمّا أعداء الإمام الحسين (عليه السلام) فقد اندحروا واندثروا في غياهب الزمن.

- طلب الإصلاح: كان أحد أهداف ثورة الإمام الحسين (عليه السلام)، هو إصلاح الأُمّة الإسلامية، في كافّة الأبعاد الفردية والاجتماعية والعقائدية والسياسية والاقتصادية. يقول الإمام الحسين (عليه السلام): «إنّي لم أخرج أشِراً ولا بَطراً، ولا مفسداً ولا ظالماً، وإنّما خرجت لطلب الإصلاح في أُمّة جدّي؛ أُريد أن آمر بالمعروف، وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدّي وأبي عليّ بن أبي طالب».

ويُعتبر طلب الإصلاح أحد أهمّ أهداف الأنبياء (عليهم السلام)، والتي بُيِّنت في القرآن الكريم بشكل واضح، فقد جاء في القرآن الكريم على لسان النبي شعيب (عليه السلام): (إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الإصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ) (هود/ 88). وقال تعالى: (لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ) (النِّساء/ 114).

لقد أراد الإمام الحسين (عليه السلام) الإصلاح في الأُمّة، لا الإصلاح في العائلة أو القرية، الإصلاح على مستوى الأُمّة كلّها، لا على مستوى الوطن الذي يتأطّر فيه الإنسان. لقد انطلق (عليه السلام) ليقول لنا: فكّروا في قضايا أُمّتكم من خلال الإسلام الذي حمله جدّي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأصلحوا ما فسد فيها، فكّروا في قضايا الأُمّة، حتى يكون كلّ واحدٍ منكم مسلماً يحمل همّ الإسلام كلّه، وهمّ المسلمين كلّهم.. لا تعيشوا عصبية الذات أو العائلة أو الوطن أو عصبية القومية.. عيشوا رسالية الإسلام في كلّ المساحات الإنسانية التي للإسلام فيها قضية، وللرسالة فيها خطّ، وللإنسان فيها انفتاح.

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: لقد عدَّ الإمام الحسين (عليه السلام) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحد أهداف نهضته الأساسية؛ وهو صريح وصيته المشهورة: «إنّي لم أخرج أشِراً ولا بَطراً، ولا مفسداً ولا ظالماً، وإنّما خرجت لطلب الإصلاح في أُمّة جدّي، أُريد أن آمر بالمعروف، وأنهي عن المنكر، وأسير بسيرة جدّي وأبي عليّ بن أبي طالب». إنّ الأمر بالمعروف وسيلة لحفظ فضائل المجتمع، والتذكير المستمر بها، وبالوظائف التي على المسلم أن يتحلّى بها، ويعمل على وفقها، كما أنّ النهي عن المنكر وسيلة تنقية دائمة للمجتمع، وتصفيته من الرذائل والانحرافات الفكرية والعملية. ومن هنا؛ يُعدُّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروع الدِّين، وقد أكّد القرآن على هذين المبدأين مراراً، وعدّهما واجباً شرعياً، قال الله تعالى: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (آل عمران/ 104)، بل وصف الذين يقومون بالأمر بالمعروف وينهون عن المنكر بأنّهم خير أُمّة؛ فقال عزّ مَن قائل: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ) (آل عمران/ 110). إنّ حركة الإمام الحسين (عليه السلام) لم تكن حركةً نحو الفتح الكبير على مستوى الواقع، ولكنّها كانت حركةً نحو الفتح الكبير على مستوى الذهنيّة الإسلامية التي يريد أن يطلقها باتجاه قضايا الحرّية والعدالة، والمنهج الإسلامي القويم، لهذا نبّههم إلى أنّهم أُمّة محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأنّ هناك فساداً في الأُمّة، وأنّه (عليه السلام) انطلق ليُصلح، وأنّ عليهم أن يتّبعوه.. وهكذا طرح مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على أساس أنّه يمثّل الرقابة الاجتماعية التي يتحوّل فيها كلّ مسلمٍ إلى «خفير»، فكلّ مواطن في الإسلام هو حارسٌ للقيم وللنهج الشرعي في حياة الناس.

أجل، إنّ كلَّ مسلمٍ هو حارسٌ للقضايا الكبرى التي يمكن أن يتحرّك ضدّها هذا الفريق أو ذاك. وهذا ما يُسمّى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي دعا الله سبحانه وتعالى الناس إليه، ليهيّئوا من أنفسهم جماعةً قويّةً بحجم الحاجة، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر: (وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ) (آل عمران/ 104)، على أساس أنّ سلامة المجتمع هي في الدعوة إلى المعروف، ومواجهة المنكر الذي يمكن أن يساهم في إسقاط حياة الناس فكرياً وسياسياً وأمنياً واجتماعياً واقتصادياً.

