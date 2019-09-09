مال وأعمال

أفاد مسؤول اقتصادي موثوق بأن الحكومة قد تسعى الى تقديم قانون جديد للاستدانة العامة في دور الانعقاد المقبل المقرر في اكتوبر لكن لم يتم تحديد سقف معين بعد للمبلغ المستهدف، موضحاً ان القانون المرتقب هو معدل من القانون القديم ويراعي ملاحظات النوب التي رفض بسببها القانون سابقاً.

وأضاف المسؤول لـ«النهار» ان القانون ضرورة حتمية لحماية الاحتياطي العام للدولة من النضوب، موضحاً انه بدون القانون الذي يسمح بالاقتراض وفي حالة مواجهة مزيداً من العجز في السنوات المقبلة سيشهد الاحتياطي العام مراحل حرجة للغاية.

وأشار الى ان وجود قوانين مرنة ومناسبة للاقتراض الحكومي امر معمول به في جميع دول العالم على اختلاف اقتصادها..حتى ان الولايات المتحدة الأميركية تعد من اكثر دول العالم اقتراضاً لتمويل موازناتها.

ويقول متخصصون ان الاقتراض العام المتوازن للتمويل يسهم في الحفاظ على التصنيف السيادي والحفاظ على العملة وقوة الدولة لمواجهة التحديات القادمة.

وفي سياق ذي صلة قال المسؤول انه في حين يعاني الاحتياطي العام نتيجة سحب السيولة منه بشكل متكرر لتمويل عجز الموازنة منذ دخولها بالعجز.

واضاف انه اصول الصندوق السيادي الكويتي قاربت الـ600 مليار دولار رغم الازمات التي تمر بعدد من الاقتصادات الكبرى حول العالم، منوها الى ان تحوط الكويت ضد مخاطر استثماراتها جنبه الكثير من الاخطار.

وانتهى قانون الاقتراض القديم في اكتوبر 2017 حيث المجلس كان في عطلة برلمانية، وبعدها استقالت الحكومة، ولم تتمكن الحكومة من وقتها من اقرار القانون الجديد بسبب معارضة نيابية.

وكان نواب رفضوا في وقت سابق اقرار القانون، وهاجموا اصرار الحكومة على ان السيولة في الاحتياطي العام تتناقص بشكل كبير، وهي بحاجة الى تعزيز وتدعيم ومعالجة، معتبرين ذلك ذريعة لتمرير مشروع الاقتراض، مؤكدين ان المشروع الذي رفض من غالبية اعضاء اللجنة المالية البرلمانية عند مناقشته لن يوفر سيولة لتمويل الاحتياطي العام، ومطالبين بأن توجه هذه الأموال نحو المشروعات الرأسمالية.

ودعا النواب وقتها الحكومة الى ايجاد بدائل لتنويع مصادر الدخل بدلاً من الذهاب الى الاقتراض مباشرة، وما ستترتب عليه من فوائد مالية كبيرة.

