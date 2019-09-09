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سياحة الأزهار


بائع يسحب عربة مملوءة بأزهار القطيفة في أحد شوارع بانكوك، في بلد يسعى بكل الطرق لدعم سياحته.


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