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مال وأعمال

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«بيتك»: تسليم تقارير الفحص الفني النافي للجهالة للاستحواذ على «أهلي متحد»


أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن تسلم جميع تقارير المستشارين العالميين المُعينين من قبل البنك للقيام بأعمال الفحص الفني والقانوني النافي للجهالة والخاص بالاستحواذ المُحتمل على البنك الأهلي المتحد (البحرين). وقال «بيتك» في بيان للبورصة امس، ان الادارة سوف تقوم بتقييم نتائج الدراسات تمهيداً لعرضها على مجلس ادارة البنك لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأكد البنك ان القرارات النهائية تخضع لموافقة الجمعية العمومية لمساهمي البنكين وبنك الكويت المركزي ومصرف البحرين المركزي وغيرها من الجهات الرقابية المُختصة الأخرى.


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