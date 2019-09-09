مال وأعمال

استحوذت 3 سلع ابرزها السيارات على 35.4 بالمائة من اجمالي واردات الكويت خلال النصف الأول من العام الحالي، حسب مسح لـ«مباشر» المستند الى بيانات الادارة المركزية للاحصاء. وحسب البيانات، شملت قائمة السلع الأبرز آلات وأجهزة وأدوات آلية، وسيارات، وجرارات وأجزائها، اضافة الى آلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزائها. وبلغت قيمة واردات الكويت من السلع الثلاث خلال الستة الأشهر الأولى من 2019 نحو 1.81 مليار دينار، مقارنة بــ1.97 مليار دينار في الفترة المناظرة من العام السابق، بانخفاض سنوي 8.12 في المئة. ووزعت واردات الكويت على السلع الثلاث بين 631.55 مليون دينار واردات السيارات التي تمثل 12.4 في المئة من اجمالي واردات البلاد في النصف الأول، وتبعتها واردات الأجهزة والأدوات الآلية بـ600.57 مليون دينار تشكل 11.8 في المئة، ثم الأجهزة الكهربائية بـ574.35 مليون دينار، مستحوذة على 11.2 في المئة. وخلال شهر يونيو، استقبلت الكويت واردات من السلع الثلاث بقيمة 271.18 مليون دينار، تشكل 35.11 في المئة من اجمالي واردات السلع البالغة 772.42 مليون دينار. وبشكل عام، تراجع حجم الواردات في الستة الأشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 3.9 في المئة الى 5.11 مليارات دينار، مقابل 5.32 مليارات دينار في الفترة نفسها من العام السابق.

