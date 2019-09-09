مال وأعمال

تباينت المؤشرات الكويتية في ختام تعاملات، امس، حيث تراجع المؤشران العام والأول بنسبة 0.34 في المئة و0.53 في المئة على الترتيب، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيس 0.21 في المئة. وتقلصت سيولة البورصة 13.4 في المئة لتصل الى 19.78 مليون دينار مقابل 22.84 مليون دينار بالجلسة السابقة، كما تراجعت احجام التداول 12.3 في المئة الى 128.95 مليون سهم مقابل 147.01 مليون سهم. وسجلت مؤشرات 5 قطاعات تراجعاً بصدارة النفط والغاز بنحو 1.9 في المئة، بينما ارتفعت مؤشرات 4 قطاعات اخرى يتصدرها السلع الاستهلاكية بنسبة 0.63 في المئة. وجاء سهم «الوطنية القابضة» على رأس القائمة الحمراء بانخفاض نسبته 9.8 في المئة، فيما تصدر سهم «منازل» القائمة الخضراء مرتفعاً بنحو 21.15 في المئة.

وحقق سهم «بيتك» انشط سيولة بالبورصة بقيمة 2.95 مليون دينار متراجعاً 0.54 في المئة، فيما تصدر سهم «دانة» نشاط الكميات بتداول 17.85 مليون سهم مسجلاً تداولات تاريخية ليرتفع السهم اليوم 5.2 في المئة.

