مال وأعمال

لاقت خدمة Skiplino التي أطلقها بيت التمويل الكويتي «بيتك» للعملاء لحجز المواعيد الكترونيا عبر الهواتف الذكية لزيارة الفروع المصرفية، اقبالا وترحيبا كبيرين من العملاء.

وتعتبر هذه الخدمة الأولى من نوعها على مستوى القطاع المصرفي في الكويت، تأكيدا على تعزيز سجل «بيتك» الحافل في الانجازات في تبني أحدث وسائل التكنولوجيا المالية والمضي قدما في استراتيجية التحول الرقمي في الصناعة المصرفية ضمن مهنية عالية ومعايير عالمية.

وتسهل هذه الخدمة المتوفرة عبر موقع «بيتك» الالكتروني KFH.com وعبر نافذة في تطبيق «بيتك» KFHonline على العملاء إمكانية الحصول على الخدمات المصرفية حسب الوقت المناسب لهم بالاضافة الى معرفة الفروع الأقل ازدحاما لحظياً، حيث يعتبر Skiplino نظام إدارة انتظار يسمح لـ«بيتك» بالتعامل مع انتظار العملاء بشكل ذكي وسريع.

ويأتي تعاون «بيتك» مع شركة Skiplino لتطبيق هذا النظام تأكيدا على سعي البنك الدائم لتطوير النظم والبرامج التقنية الحديثة وتوفير حلول جديدة تهدف الى تعزيز كفاءة العمل وتحسين خدمة العميل، عبر إدخال خدمات ومزايا جديدة تنسجم مع استراتيجيته لتوظيف التكنولوجيا في جميع نواحي العمل وجوانب الأنشطة المتعددة.

وتعتبر خدمة Skiplino نظاما ذكيا يمكنه ادارة انتظار العملاء عن طريق الموبايل مع مراقبة بيانات الانتظار لحظيا، وجمع آراء وانطباعات العملاء والتعرف على مستوى رضاهم، كما يقوم النظام بتقييم هذه البيانات لتحسين مستوى أداء العمل وخدمة العملاء. ونوه بتوفر الخدمة حاليا بفرع النزهة، ومن ثم الانتشار الى فروع «بيتك» الأخرى.

يذكر أن شركة Skiplino، هي احدى استثمارات، KISP Ventures إحدى الشركات التابعة لـ«بيتك-كابيتال» للاستثمار. وقطع «بيتك» أشواطاً كبيرة في استراتيجية التحول الرقمي، وطرح الخدمات والمنتجات المالية العصرية والمبتكرة ومنها على سبيل المثال: خدمة تحويل الأموال «KFH Xpress»، وخدمة التحويلات المالية الفورية باستخدام شبكة ريبل «RippleNet»، وخدمة إيداع الشيكات عبر الموبايل، وافتتاح عدة فروع إلكترونية ذكية KFH Go والسحب النقدي دون بطاقة من خلال «QR code» أو البطاقة المدنية أو رقم الهاتف، وخدمة KFH Pay للدفع الالكتروني، وخدمة الروبوت، والـChatbot، وغيرها الكثير من الخدمات الرقمية.

