مال وأعمال

حقق بنك بوبيان إنجازاً جديداً يضاف إلى سلسة إنجازاته من خلال حصوله على جائزة «إحلال العمالة الوطنية» على مستوى القطاع المصرفي بالكويت وهي التي تمنح سنوياً لأفضل مؤسسة في رفع معدلات العمالة الوطنية وذلك للعام الخامس على التوالي.

وقد تسلم الجائزة نيابة عن إدارة بنك بوبيان الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة عبدالله المحري وذلك خلال حفل الاجتماع الخامس للجنة وزراء الشؤون الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي استضافتها سلطنة عمان الاسبوع الماضي وذلك بحضور ممثلي الكويت وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ووزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز ووكيل وزراة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز الشعيب.

وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في البنك عادل الحماد تعليقا على هذا الانجاز انه يؤكد مدى التزامنا بالاستيراتيجية الموضوعة وحرص إدارة البنك على مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الشباب الكويتي.

وأوضح الحماد «حافظ بنك بوبيان وللعام الخامس على التوالي على مكانته كأفضل اختيار للشباب الكويتي في العمل بالقطاع الخاص الى جانب تفوقه في نسبة العمالة الوطنية وهو ما يؤكد مدى ما يحققه من انجازات على جميع المستويات».

وأضاف ان ما تحقق جاء نتيجة حرصنا على اتباع احدث خطط التطوير العالمية في تنمية مواهب مواردنا البشرية و العمل الدؤوب والمستمر طوال السنوات الاخيرة نجحنا من خلالها في رفع معدلات العمالة الوطنية والتي وصلت إلى 77.2% ليكون بذلك مثالا للقطاع الخاص الكويتي الناجح في استقطاب افضل الكفاءات الوطنية.

وقال الحماد ان هذه النسبة تعد من أعلى النسب ليس على مستوى البنوك المحلية فحسب بل وعلى مستوى القطاع الخاص الكويتي حيث اضحى البنك نموذجا لتوظيف العمالة المحلية وتطويرها بجانب خلق فرص عمل مميزة على مستوى المنطقة.

