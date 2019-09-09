مال وأعمال

قالت وزارة التجارة والصناعة إن الصادرات الكويتية غير النفطية تراجعت بنسبة 3?6 في المئة خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.

وأوضحت (التجارة) في بيان صحافي أن إجمالي شهادات المنشأ لصادرات الدول العربية والأجنبية بلغ نحو 837 شهادة بقيمة 5?7 ملايين دينار (نحو 18?8 مليون دولار) في أغسطس الماضي مقابل 532 شهادة بقيمة 5?9 ملايين دينار (نحو 19?5 مليون دولار) في الشهر ذاته من 2018.

وأضافت أن إجمالي شهادات المنشأ للصادرات الكويتية للدول العربية باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 211 شهادة بقيمة 3?4 ملايين دينار (نحو 11?2 مليون دولار) مقابل 65 شهادة بقيمة 2?3 مليون دينار (نحو 7?5 ملايين دولار) إلى الدول الأجنبية.

وذكرت أن شهادات المنشأ للصادرات الكويتية لدول مجلس التعاون الخليجي بلغت 561 شهادة بقيمة 6?2 ملايين دينار (نحو 20?4 مليون دولار) في شهر أغسطس الماضي.

وأفادت بأن الأردن تصدر قائمة الدول العربية الأكثر استيرادا لصادرات الكويت ثم مصر تلتها العراق فالجزائر ثم لبنان وتونس والمغرب ثم السودان واليمن وأخيرا فلسطين.