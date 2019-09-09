مال وأعمال

نظّمت «زين» مجموعة من الزيارات الاجتماعية إلى بعض مدارس المرحلة الابتدائية، وذلك لمشاركة الطلبة والطالبات الأطفال وأولياء أمورهم وأعضاء الهيئة التدريسية في استقبال العام الدراسي الجديد 2019/2020.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن تنظيمها لمثل هذه الزيارات الاجتماعية في مُختلف المناسبات على مدار العام تأتي من منطلق حرصها على تفعيل استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة اتجاه القطاعات الحيوية المُختلفة وعلى رأسها قطاع التعليم، حيث تُجدد تعاونها مع جميع الجهات والمؤسسات الحكومية ومنها وزارة التربية والتعليم العالي بشكل مُستمر، وذلك لتبنّي المبادرات والمشاريع المختلفة التي تخدم المجتمع وتُسهم في نمائه. وبينت «زين» أن الزيارات الاجتماعية التي نظّمتها قد شملت كل من مدرسة بدر الرفاعي الابتدائية للبنين ومدرسة بحرة الابتدائية للبنات، حيث قام فريق الشركة بمُشاركة كُل من الطلبة والطالبات الأطفال وأولياء أمورهم وأعضاء الهيئة التدريسية فرحة اليوم الدراسي الأول، وذلك من خلال توزيع الهدايا وتوفير خدمة التصوير الفوري لالتقاط الصور التذكارية الجميلة وتشجيعهم على استقبال العام الدراسي الجديد بالهمة والنشاط. وفي إطار جهودها لاستقبال العام الدراسي الجديد، أعلنت «زين» أخيراً عن شراكتها الاستراتيجية للحملة التوعوية التثقيفية المُواكبة للعام الدراسي 2019-2020 للعام الثاني على التوالي، وهي الحملة التي تُنظّمها الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية وتستهدف جميع المراحل الدراسية، وتضم العديد من الأنشطة والبرامج التوعوية التي ستمتد على مدار العام الدراسي الجديد.

وبينت الشركة أن دعمها لبرنامج الحملة سيستمر على مدار العام الدراسي الجديد 2019-2020، وهي تستهدف جميع المراحل الدراسية، ابتداءً من رياض الأطفال، والمرحلة الابتدائية، والمرحلة المتوسطة، والمرحلة الثانوية، وحتى المرحلة الجامعية.

