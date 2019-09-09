مال وأعمال

طرحت شركة المزايا القابضة مجموعة من الوحدات السكنية للتأجير في مشروعها «مزايا ريزيدانس»، المجمع السكني المتكامل والواقع في أهم المناطق الحيوية في العاصمة مسقط، في ولاية السيب بمنطقة الموالح، والمخصص بالدرجة الأولى للمواطن العُماني، وجميع أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك للمرة الأولى تماشياً مع الطلب المتواصل من قبل العديد من المواطنين الراغبين في السكن في هذا المشروع المتميز. كما أعلنت المزايا القابضة عن إطلاق حملتها الترويجية مع بداية الموسم الجديد لتسويق مجموعة جديدة من الوحدات السكنية في مشروع «مزايا ريزيدانس»، حيث ستبدأ الحملة بمنصة ترويجية على مدار الفترة الممتدة من 5 ولغاية 18 سبتمبر الحالي في سيتي سنتر مسقط، وستتضمن الحملة عروض خاصة ومميزات عديدة مقدمة للجمهور العُماني والخليجي، للراغبين في السكن أو الاستثمار. وحث جاسم الحضرمي، ممثل شركة المزايا القابضة في عُمان جميع المواطنين العُمانيين على ضرورة الاستفادة من هذه الفرصة والعروض التي تقدمها المزايا للراغبين في تملك وحدات سكنية في مشروع حيوي في مدينة مسقط، يوفر سكناً ملائماً ومتوافقاً مع طبيعة حياة الأسرة العمانية والخليجية من جهة، كما يوفر فرصاً استثمارية واعدة ذات عوائد مجدية ضمن القطاع العقاري من جهة أخرى.

