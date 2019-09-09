مال وأعمال

ذكرت شركة الوطني للاستثمار في تقريرها الشهري أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي سجلت اداءً سلبياً خلال شهر أغسطس، حيث انخفض مؤشر ستاندرد اند بورز للأسهم الخليجية بنسبة 6.23 في المئة متأثراً بالأوضاع الجيوسياسية والتوترات التجارية الدولية.

وعلى الرغم من انهاء الأسواق الخليجية شهر أغسطس في المنطقة الحمراء، إلا ان بورصة الكويت مازالت الأفضل أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي حيث حققت نموا بنسبة 21 في المئة منذ بداية العام حتى أغسطس وذلك على الرغم من تراجعها 2.9 في المئة خلال الشهر، في حين كان التراجع في مؤشر السوق الأول أكثر حدةً منخفضاً بنسبة 3.21 في المئة بسبب جني الأرباح. وشهدت كل من قطر والبحرين خسائر خلال شهر أغسطس بنسبة 2.59 في المئة و0.94 في المئة. وأضاف تقرير الوطني للاستثمار ان التراجع الأكبر كان من نصيب المملكة العربية السعودية حيث خسر مؤشر تداول للأسهم 8.16% ما قلص أداءه السنوي إلى 2.47 في المئة في حين شهد شهر أغسطس المرحلة الثانية والأخيرة من إدراج السوق السعودي في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة والتي لم تكن كافية لدعم السوق.

وكانت دبي ثاني أكبر الخاسرين حيث انخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 5.47 في المئة خلال الشهر وتلاه مؤشر أبو ظبي بنسبة 2.86 في المئة لمؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية. ومن ناحية أخرى، كانت سلطنة عمان السوق الوحيد لدول مجلس التعاون الخليجي الذي أنهى الشهر مغلقاً بالمنطقة الخضراء مرتفعا بنسبة 6.49 في المئة، وبذلك يكون شهر أغسطس هو أول شهر إيجابي للسوق منذ شهر سبتمبر من العام الماضي.

من ناحية أخرى أشار تقرير الوطني إلى ان الأسواق العالمية ظلت تحت ضغط خلال شهر أغسطس وسط استمرار التوترات التجارية والمخاوف من أن تؤدي إلى تباطؤ في الاقتصاد العالمي، حيث تراجع مؤشر MSCI AC World بنسبة 2.57 في المئة خلال شهر أغسطس، في حين انخفض مؤشر MSCI EM (للأسواق الناشئة) بنسبة 5.08 في المئة ما قلص مكاسبه السنوية إلى 1.92 في المئة بانخفاض من 7.38 في المئة كما في نهاية الشهر الماضي. وكان الانخفاض الحاد في الأسواق الناشئة مدفوعاً بمخاوف تباطؤ النمو والتوترات التجارية خاصة بعد تخفيض تصنيف الأرجنتين وتأثير زيادة التعريفات الجمركية على الاقتصاد الصيني واستقرار العملة. وأوضح التقرير ان آثار التوترات التجارية بدأت تنعكس على الاقتصاد الأميركي حيث تم تعديل الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام 2019 بشكل هامشي إلى 2.0 في المئة من 2.1 في المئة سابقاً وذلك مقارنة بـ 3.1% للربع الأول من عام 2019. ويعود السبب في التراجع بشكل أساس إلى انخفاض الصادرات والاستثمارات على الرغم من الزيادة الكبيرة في مصروفات المستهلكين التي ارتفعت بنسبة 4.7 في المئة. بذلك يكون الناتج المحلي الاجمالي قد ارتفع بنسبة 2.6 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي. وأغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسة شهر أغسطس في المنطقة الحمراء.

وعلى صعيد الأسواق الأوروبية قال التقرير انها اتبعت الاتجاه العام للأسواق العالمية واتجهت نحو الانخفاض خلال شهر أغسطس. وأنهى مؤشر Stoxx Europe 600 أغسطس بنسبة 1.63 في المئة بعد أن تمكن من استرداد معظم الخسائر التي تكبدها خلال الأسبوعين الأولين عندما انخفض بنسبة 5.4%. كذلك الأمر بالنسبة لأسواق الأسهم الفرنسية والألمانية مع إغلاق مؤشر CAC40 وDAX بنسبة 0.70 في المئة و2.05 في المئة على التوالي.

وفي المملكة المتحدة، اشتدت التوترات السياسية على خلفية قرار رئيس الوزراء الجديد بتعليق البرلمان لمدة 5 أسابيع ابتداءً من منتصف سبتمبر كمحاولة لجعل قدرة النواب على عرقلة خروج بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق أكثر صعوبة. وانعكست هذه التطورات بتراجع حاد في أسواق الأسهم حيث أغلق مؤشر فوتسي 100 الشهر بانخفاض 5.0 في المئة بعد فشله في استرداد خسائره مثل نظرائه الأوروبيين.

