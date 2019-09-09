مال وأعمال

اشار تقرير شركة «كامكو» للاستثمار الى ان قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي سجل أحد أكبر معدلات نمو إجمالي الأصول خلال الربع الثاني من العام 2019 بقيمة اجمالية بلغت 2.23 تريليون دولار.

وسجلت الأصول نمواً على أساس ربع سنوي بنسبة 2.0 في المئة بينما بلغ معدل النمو السنوي 6.4 في المئة فيما يعد من أعلى المعدلات المسجلة على مدى الفترات الربع سنوية القليلة الماضية، ويعزى النمو في المقام الأول إلى نمو أصول البنوك التقليدية التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المئة مقارنة بالربع السابق، بينما ارتفعت الميزانيات العمومية للبنوك الإسلامية بنسبة 1.3 في المئة.

وكان نمو الأصول المدرة للدخل أقل هامشياً، حيث سجل نمواً بنسبة 1.3 في المئة بقيمة اجمالية بلغت 1.86 تريليون دولار بما يشير إلى تسجيل الأصول غير المدرة للدخل لمعدل نمو أعلى نسبياً. كما بلغ معدل نمو صافي القروض 0.9 في المئة في الربع الثاني من العام 2019 وصولاً إلى 1.36 تريليون دولار بعد ارتفاعه بأكثر من الضعف خلال الربع السابق. من جهة أخرى، نمت ودائع العملاء بنسبة 2.3 في المئة على أساس ربع سنوي فيما يعد أعلى معدل نمو على مدار الأرباع الثمانية الماضية. ونتيجة لذلك، بلغت نسبة القروض إلى الودائع 80.4 في المئة، مسجلة بذلك أدنى معدلاتها على مدى الأرباع التسعة الماضية واستمرت ما دون مستوى المعايير الدولية، وتشير تلك النسبة المنخفضة أيضاً إلى القدرات الإضافية المتاحة أمام البنوك الخليجية لتمويل مشاريع البنية التحتية المستقبلية في المنطقة ودعم نمو القطاع الخاص، لا سيما القطاع غير النفطي.

صافي الإيرادات

أما على صعيد الربحية، فقد شهد صافي إيرادات الفائدة نمواً هامشياً بنسبة 0.6 في المئة على أساس ربع سنوي ليصل إلى 14.3 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام 2019 بعد أن شهد تراجعاً هامشياً خلال الربع الأول من العام 2019.

ومن جهة أخرى، ظلت الإيرادات من غير الفائدة ثابتة عند مستوى 6.0 مليارات دولار مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي وهو الأمر الذي نتج عنه بلوغ اجمالي إيرادات البنوك 20.3 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2019، بنمو بلغت نسبته 0.5 في المئة.

وأدى الارتفاع النسبي للأصول المدرة للدخل مقارنة بصافي إيرادات الفائدة إلى انخفاض هامشي في صافي هامش الفائدة من 3.16 في المئة في الربع الأول من العام 2019 إلى 3.13 في المئة في الربع الثاني من العام 2019.

تحسين كفاءة التكاليف

وبالنسبة للنفقات التشغيلية، أسهمت جهود تحسين كفاءة التكاليف التي بذلتها البنوك الإقليمية في خفض نسبة التكاليف إلى الدخل التي بلغت 37.1 في المئة، وتعد تلك النسبة من أدنى المستويات المسجلة للبنوك الخليجية. إلا ان زيادة المخصصات خلال هذا الربع أدت إلى انخفاض صافي الدخل بنسبة 5.1 في المئة على أساس ربع سنوي، في حين استقر معدل النمو السنوي عند مستوى 1.2 في المئة خلال الربع الثاني من العام 2019. ويعزى نمو المخصصات في المقام الأول لارتفاع مخصصات انخفاض القيمة للبنوك السعودية.

يشمل هذا التقرير تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 62 بنكاً مدرجاً في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي عن الربع الثاني من العام 2019. وتم تجميع البيانات المصرفية الفردية على مستوى كل دولة منفردة حيث يوجد اختلافات هامشية في البيئة التنظيمية والإشرافية لكل منها.

وقد ظل نمو إجمالي الأصول إيجابيا في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ما أدى إلى تسجيل أحد أكبر معدلات النمو الفصلية خلال الربع الثاني من العام 2019. وعلى المستوى الفردي لكل دولة على حدة، تواصل الإمارات الاحتفاظ بأكبر حصة من إجمالي أصول البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون بقيمة بلغت 710 مليارات دولار أو ما يعادل نسبة 31.8 في المئة من إجمالي أصول البنوك الخليجية.

نمو صافي القروض

وتميزت البحرين بتسجيل أقوي معدل لنمو صافي القروض بنسبة 2.5 في المئة، تليها الإمارات والكويت بنسبة 2.1 في المئة و1.9 في المئة، على التوالي. أما على المستوى الفردي لكل بنك على حدة، سجل 20 من أصل 62 بنكاً مدرجاً في دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضاً في صافي القروض خلال الربع الحالي.

وفي الكويت، كان بيت التمويل الكويتي هو البنك الوحيد الذي سجل تراجعاً في صافي القروض بنسبة 1 في المئة، في حين تفوق أداء البنوك الصغيرة، وأعلن بنك وربة عن نمو محفظة القروض بنسبة 10 في المئة، في حين سجل بنك kib نمواً بنسبة 6.5 في المئة خلال هذا الربع. وكان نمو قروض بنك الكويت الوطني هامشياً بارتفاع بلغت نسبته 1.4 في المئة.

وظل نمو ودائع عملاء البنوك الخليجية إيجابياً في كافة دول مجلس التعاون الخليجي. ونتيجة لذلك سجلت البنوك الخليجية أسرع وتيرة نمو منذ الأرباع العشرة الأخيرة بنسبة 2.3 في المئة، أي أربعة أضعاف النمو الذي تم تحقيقه بنهاية الربع السابق، ليصل إلى 1.68 تريليون دولار. وسجلت البنوك السعودية أكبر معدل نمو للودائع بنسبة 3.3 في المئة، تليها الإمارات والكويت بنسبة 2.8 في المئة و2.2 في المئة، على التوالي، في حين سجلت البنوك القطرية أبطأ معدل نمو بنسبة 0.4 في المئة.

نمو ودائع العملاء

وأدى تسارع وتيرة نمو ودائع العملاء بالنسبة إلى صافي القروض إلى انخفاض نسبة القروض إلى الودائع للبنوك الخليجية. وسجلت البحرين أدنى نسبة قروض إلى الودائع خلال الربع، والتي تراجعت دون مستوى 70 في المئة بتسجيلها نمواً بنسبة 69 في المئة، تبعتها الكويت بنسبة 73.1 في المئة. من جهة أخرى، سجلت البنوك العمانية أعلى نسبة قروض إلى الودائع والتي بلغت 97.4 في المئة، تليها البنوك القطرية بنسبة 90.4 في المئة خلال الربع الثاني من العام 2019. بلغت إيرادات البنوك المدرجة في البورصات الخليجية 20.3 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2019 على خلفية نمو صافي إيرادات الفائدة، بينما ظلت الإيرادات من غير الفوائد ثابتة عند مستوى 6.0 مليارات دولار وسجلت قطر أعلى معدل صافي نمو إيرادات الفائدة بنسبة 2.8 في المئة في حين سجلت معظم الدول الأخرى نمواً هامشياً.

استقرار هامش الفائدة

بعد أن ظلت معدلات صافي هامش الفائدة للبنوك الخليجية مستقرة على مدار ثلاثة أرباع متتالية عند نسبة 3.2 في المئة، إلا انها شهدت تراجعاً هامشيا خلال الربع الثاني من العام 2019 لتصل إلى نسبة 3.1 في المئة في المتوسط. ويعزى هذا التراجع في المقام الأول إلى نمو الأصول المدرة للدخل والتي كانت كافية لتعويض نمو إيرادات الفائدة على خلفية ارتفاع متوسط أسعار الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي.

