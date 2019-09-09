مال وأعمال

أدت تدابير التحسين المستمر لفعالية التكلفة التي نفذتها البنوك الخليجية إلى تحسن ملحوظ في نسبة التكاليف إلى الدخل لقطاع البنوك. حيث واصلت تلك النسبة تراجعها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفصول العديدة الماضية وبلغت 37.1 في المئة في الربع الثاني من العام 2019. شهدت مخصصات خسائر القروض الفصلية لقطاع البنوك الخليجية ككل ارتفاعاً حاداً حيث بلغت 3.1 مليارات دولار خلال الربع الثاني من العام 2019 مقابل 2.4 مليار دولار في الربع الأول من العام 2019. وارتفعت مخصصات خسائر القروض في جميع الدول الخليجية دون استثناء، وجاءت السعودية في الصدارة بارتفاع مخصصاتها بنسبة 115 في المئة

وسجلت البنوك الكويتية ثاني أكبر زيادة لمخصصات خسائر القروض على أساس ربع سنوي والتي ارتفعت بنسبة 21.2 في المئة في الربع الثاني من العام 2019.

