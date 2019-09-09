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لاستقطاب المزيد من السيّاح خلال عام 2019

الشارقة تعزز حملاتها الترويجية في روسيا لجذب المزيد من الزوار


أعلنت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة عن سعيها المستمر لجذب المزيد من الزوار الروس هذا العام، في ظل تزايد عدد السياح القادمين من روسيا إلى الإمارة بهدف التعرّف على أهم التجارب السياحية والاستمتاع بالمعالم الثقافية والتراثية والتاريخية فيها. ووفقًا لإحصائيات عام 2018 الصادرة عن هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، احتل الزوار الروس المرتبة الثانية في قائمة السياح القادمين إلى إمارة الشارقة بعدد بلغ 328 ألف زائر. وسجل عدد الضيوف من روسيا ورابطة الدول المستقلة ومنطقة البلطيق نموًا بنسبة 41 في المئة العام الماضي مقارنة بالعام 2017، مما رفع حصة السوق من الزوار الروس إلى 23 في المئة خلال الفترة نفسها.
ولتعزيز توافد السياح الروس إلى إمارة الشارقة، ستنظم الهيئة بالتعاون مع العربية للطيران -شريك الرحلات-جولة ترويجية تتخللها ورش عمل وأنشطة تفاعلية في 11 سبتمبر الحالي في العاصمة الروسية موسكو، بهدف استعراض معالم الجذب في الإمارة التي تحتل مكانة سياحية عالمية، ما يتيح الفرصة لإقامة شراكات جديدة مع رواد السياحة والسفر ومشغلي الرحلات في روسيا والمهتمين في هذا القطاع، هذا فضلاً عن توسيع نطاق الوصول إلى أسواق الدول العابرة للقارات.
وقال خالد المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: «في ظل تدفق السياح الروس إلى إمارة الشارقة، نلتزم بتعزيز مبادراتنا وعروضنا السياحية لجذب المزيد من السياح من خلال تقديم باقات سياحية مميزة تثري تجربة القادمين إلى الإمارة بتنوعها الفريد الذي يرضي مختلف الاهتمامات. ونعمل بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين على ترسيخ سمعة الإمارة والارتقاء بالقطاع السياحي من خلال جذب المزيد من المسافرين إلى الإمارة. ونهدف إلى توسعة قاعدة شراكاتنا في روسيا مع رواد السياحة والسفر المحليين الذي يعدّ منصة مهمة لنا للترويج لإمارة الشارقة ومقوماتها السياحية».


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