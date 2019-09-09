مال وأعمال

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر الصين والدول العربية 2019 تحت عنوان «فرص جديدة ومستقبل جديد»، والذي يعقد في مدينة ينتشوان بمنطقة نينغشيا شمال الصين، خلال الفترة من 5 حتى 9 من سبتمبر الحالي. ومثّل الدولة في أعمال المعرض الصيني-العربي عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية. وشارك آل صالح بكلمة خلال إحدى الجلسات الرئيسة للمؤتمر تحدث خلالها عن سبل تنمية التجارة المتبادلة مع جمهورية الصين الشعبية على الصعيد الثنائي مع الإمارات وأيضا على المستوى العربي، مستعرضاً عدداً من القطاعات الحيوية التي تحظى باهتمام مشترك وتحمل فرصاً واعدة لشراكات تنموية ضخمة بين الجانبين. وأوضح أن العلاقة الاقتصادية والتجارية الصينية-العربية هي علاقات تاريخية، ترجع أصولها إلى أول طريق للتجارة الدولية عرفته البشرية وهو طريق الحرير القديم. وتابع أنه في ظل الجهود المشتركة والمتواصلة من الجانبين لتعزيز هذه العلاقات وتطويرها فإننا نتطلع لمستقبل من التعاون المشترك أكثر ازدهاراً واستدامة.

