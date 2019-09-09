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رغم مضي ما يقرب من 28 عاماً على الحادث الشهير والمروع لغرق العبارة «سالم اكسبريس» في مياه البحر الأحمر والجدل الهائل الذي أثير حول هذا الحادث الكبير والذي شغل الرأي العام المصري لفترة طويلة حينها إلا أن هذا الحادث سيعود ليظهر من جديد لكن عبر شاشة السينما من خلال تجربة سينمائية جديدة وجريئة لمخرج شاب «محمد الرشيدي الذي يخوض تجربته الأولى في السينما بعد مشوار طويل في إخراج الإعلانات التي كان من أبطالها عدد من فناني ونجوم السينما.

الفيلم أو التجربة السينمائية الأولى لهذا المخرج الشاب يحمل اسم «ماكو» وأحداثه مستوحاة من القصة الحقيقية لغرق العبارة «سالم اكسبريس» في شهر ديسمبر 1991 والجديد والجرأة في هذا الفيلم تكمن في أن معظم أحداثه ومشاهده تجرى تحت الماء وسط أجواء يغلب عليها التشويق والإثارة في اتجاه جديد للسينما في مصر والعالم العربي على حد وصف «الرشيدي» لتجربته الأولى.

الفيلم بدأ تصويره منذ أيام قليلة ويشارك في بطولته عدد من الفنانين والنجوم من مصر والدول العربية منهم: الفنان السوري قصي الخولي ومن مصر ناصر السباعي ومنة فضالي وخالد أنور وسارة الشامي والنجم التركي مراد يلدريم وهناك اتجاه لمشاركة نجم عالمي كضيف شرف وتدور الأحداث حول 8 أشخاص يمتلكون شركة لإنتاج الأفلام التسجيلية يقررون السفر لعمل فيلم تسجيلي عن العبارة التي غرقت في مياه البحر الأحمر وتواجههم أثناء رحلتهم وعملهم العديد من المواقف والتحديات الصعبة من اجل الوصول إلى العبارة وحقيقة غرقها وتتوالى عليهم العديد من المفاجآت والكوارث وسط أجواء من التشويق والإثارة.

وأكد المخرج محمد الرشيدي أن فيلم «ماكو» يمثل تحديا خاصا وكبيرا له وأضاف في تصريحات خاصة لـ «النهار» بدأت التحضير للفيلم منذ ثلاث سنوات قبل أن أتوصل إلى اتفاق مع شركة لتتولى إنتاجه وكان التحدي بالنسبة لي يكمن في أنني أريد من خلال تجربتي السينمائية الأولى أن أقدم اتجاها جديداً في السينما المصرية والعربية بعيداً عن التكرار والنمطية والموضوعات السائدة فيها حالياً وعندما جاءتني الفكرة وجدت أنها فكرة مجنونة وصعبة لكني اشتغلت عليها وقررت أن أتخلص من أي هواجس لعدم تنفيذها.

وعن سر اسم «ماكو» الذي أطلقه على فيلمه رفض الرشيدي توضيح أسباب اختياره لهذا الاسم ألا أن الجمهور وعبر الصفحة الرسمية للفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي توقع أن الاسم لفصيلة ونوع من فصائل وأنواع سمكة القرش

وكشف الرشيدي انه ظل لمدة ثلاثة شهور قبل بداية التصوير يجهز أبطال فيلمه للغوص تحت الماء من خلال تدريبات متواصلة وشاقة طوال هذه الفترة وتمت الاستعانة بشركة يابانية من اجل تصنيع «الماسكات» التي من خلالها يتمكن أبطال الفيلم من التواصل تحت الماء.

وقال أما بالنسبة لديكورات الفيلم ومواقع التصوير فتم تصنيع أجزاء من العبارة مشابهة إلى حد كبير من العبارة الحقيقية وسيتم تصوير أجزاء من الفيلم في البحر الأحمر وجزء آخر في حمام السباحة الذي تم تجهيزه خصيصاً كموقع تصوير أيضا تمت الاستعانة بطاقم عربي محترف يعمل في هوليوود لتنفيذ مشاهد الجرافيك والمؤثرات السمعية والبصرية والتقنيات التكنولوجية الحديثة التي تستخدم في التصوير.

وعن أبطال الفيلم واختيارهم قال «الرشيدي» البطولة في العمل جماعية وليس لدينا بطل مطلق لان تفكيري بعيد تماماً عن فكرة النجم الأوحد سعيت لاختيار فنانين محترفين من مصر والعالم العربي لأنني أريد من خلال فيلمي مخاطبة الدول العربية وجميع الفئات الاجتماعية وليس الجمهور المصري وحده.

وعن رأيه في ظاهرة استقطاب النجوم العالميين للمشاركة في الأفلام المصرية والتي طفت على السطح أخيراً قال: لا يوجد عيب في ذلك بل هي ظاهرة ايجابية وتمثل عنصر جذب جماهيري للفيلم بشرط أن تكون مشاركة هؤلاء النجوم عنصر إضافة للعمل وليس لمجرد الجذب الجماهيري.

وعما إذا كان يرغب في المشاركة بفيلمه في المهرجانات السينمائية الدولية قال: بالطبع يسعدني ذلك كثيرا وان كنت أرى أن فيلمي من نوعية الأفلام التي لا ترحب بها المهرجانات السينمائية ولا تتحمس لها لأنهم يعتبرونه من أفلام الإثارة والتشويق التي لا تتناسب مع أجواء وأفلام المهرجانات.

وأوضح انه يعمل حاليا على التحضير لعمل فيلم تسجيلي عن كواليس الفيلم لمعرفة ودراسة كيفية صناعة هذه النوعية من الأفلام وليس الهدف منه مجرد الدعاية للفيلم.

