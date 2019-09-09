إضاءات

الدراما والمكان، من الموضوعات التي لاتزال شبه معطلة وغائبة عن الدراما التلفزيونية المحلية، فحتى اللحظة، لم نشاهد أي عمل يعتمد في أبجديات أحداثه على المكان، وجغرافية ذلك المكان.

إن على كتاب الدراما، قبل غيرهم أن يلتفتوا الى طبيعة العلاقة بين الدراما والمكان، بحيث تخرج الدراما المحلية إلى آفاق وفضاءات محلية، تكتشف كل ما هو جديد في كويتنا الغالية، وترسخ قيم النهضة التي تعيشها البلاد..والخير والأمن والرفاه الذي نعيش به.

ونشير هنا الى تجربة خاضتها السينما الفرنسية على مدى سنوات عدة، وقبلها نتساءل: هل تحتاج باريس على وجه الخصوص الى الدعاية الإعلامية، مهما كان الجواب، فإن صناع السينما العالمية، أبدعوا في تقديم وجوه باريس المتعددة، ومن بينها تجربة الأميركي وودي آلان من الأفلام نورد منها «إيميلي» و«أميركي في باريس» و«ألفونس كونكان» و«ثلاثة ألوان والأزرق» وغيرها من التحف الخالدة، التي رسخت باريس كمدينة للنور والفرح.

ما أحوجنا أن يلتفت صناع الدراما عندنا إلى أهمية جغرافيا الكويت وأهم المنجزات العمرانية والحضارية لتكون جزءاً أساسياً في الفعل الدرامي التلفزيوني.

إنها دعوة للحوار.. من أجل ثراء الدراما الجديدة.

وعلى المحبة نلتقي

