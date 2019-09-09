إضاءات

ظلت الحرب الباردة تمثل أحد العناوين الأساسية في صناعة السينما العالمية والأميركية على وجه الخصوص، حيث تم تقديم العديد من النتاجات السينمائية التي استحضرت هذا الموضوع المحوري ليكون نهجاً ونبضاً سينمائياً حاضراً ولمرحلة طويلة من الزمان .

ونشير هنا الى ان أغسطس من كل عام هو الشهر الذي تحل فيه ذكرى تفكك وانهيار الاتحاد السوفييتي إلى 15 دولة مستقلة، وكان ذلك في 19 أغسطس 1991، وهذه الدول هي: روسيا البيضاء، روسيا، أوكرانيا، إستونيا، لاتفيا، ليتوانيا، كازاخستان، قيرغيزستان، تركمانستان، أوزبكستان، أرمينيا، أذربيجان، جورجيا، مولدوفا، طاجيكستان.

وكان إعلان انهيار الاتحاد السوفييتي، بمثابة النهاية للحرب الباردة، التي لم تشهد مواجهة مباشرة بين القوتين الأكبر في العالم (الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي)، ما جعل السياسيين يطلقون اسم الحرب الباردة كوصف لهذا الصراع، ولعبت حروب الاستخبارات والحروب بالوكالة عن طريق دعم أميركا لحركات الانفصال الدور الأبرز الذي حسم الصراع لصالح واشنطن في النهاية بسقوط الاتحاد السوفييتي عام 1991. دعونا نرصد عدداً من أهم الأعمال الفنية والأدبية التي تحدثت عن الحرب الباردة :

1 - charlie wilsons war:

««حرب تشارلي ويلسون» يحكي قصة حقيقية بطلها عضو الكونغرس الأميركي تشارلي ويلسون، وجسد توم هانكس شخصية ويلسون، ويتحدث الفيلم عن دور ويلسون في الحرب الباردة ومساعدته في تفكيك الاتحاد السوفييتي بعدما أقنع الإدارة الأميركية بتمويل الحركات الانفصالية في أفغانستان من أجل إسقاط السوفيت .

رغم أن الفيلم يناقش بالأساس قضية سياسية هامة إلا أن المخرج مايك نيكولز، أضاف الكثير من المشاهد الكوميدية للفيلم، وحقق نجاحًا كبيرًا وحصل على جائزة الغولدن غلوب لعام 2008 وأختيرت جوليا روبرتس، كأفضل ممثلة مساعدة عن دورها لشخصية جوانا هيرينغ، وهي سيدة كانت تستغل جمالها للإيقاع بالرجال وتحقيق أهدف سياسية.

النجاح النقدي والجماهيري لم يرحم الفيلم وصنّاعه من اتهامات بأنه يروج لفكرة أن أميركا هي التي موّلت بن لادن من البداية.

2 - tinker tailor soldier spy:

رواية كتبها جون لو كاريه، الكاتب وعميل المخابرات البريطانية السابق، واعتمد فيها على أحداث واقعية، وكانت الخلفية الخاصة بالشخصيات والأحداث هي الحرب الباردة بين أميركا والسوفييت والتي تلقي بظلها على بريطانيا التي يشتبه أن يكون أحد وزراء حكومتها جاسوسًا لدى السوفييت.

تحولت الرواية لفيلم سينمائي عام 2011 أخرجه توماس الفريدسون، وفاز الفيلم بجائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون عن جائزة أفضل فيلم بريطاني عام 2012.

3 - Fail Safe :

من كلاسيكيات السينما الأميركية فقد أنتج الفيلم في 1964، واستندت الأحداث على افتراض حدوث حرب بين أميركا والاتحاد السوفييتي، ويحدث خطأ في أحد الأنظمة يتسبب في توجيه ضربة صاروخية ضد موسكو، ويحاول الرئيس الأميركي إيقاف أي هجوم مضاد من قبل موسكو للرد ويسترضي الرئيس السوفييتي بجميع الطرق ويستمر التفاوض ولكن السيناريو يكون أقرب لكارثة قادمة، ولكن يظهر المشهد الأخير والمواطنين يمارسون حياتهم الطبيعية غير مدركين للمستقبل الكارثي.

الفيلم من إخراج سيدني لوميت وهو مقتنبس عن رواية بنفس الاسم للكاتب هيرفي وير.

4 - The Russians Are Coming:

«الروس قادمون!» صباح أحد الأيام صرخ وزير الدفاع الأميركي جيمس فورستال، بهذه الجملة، ولم يكن هناك مبرر لتلك الضجة التي أحدثها الجنرال فورستال، لأن الصوت الذي أفزعه لم يكن سوى صوت بوق سيارة إطفاء؛ لذلك وضع في مستشفى نفسي بعدها قبل أن يقدم على الانتحار داخل المستشفى.

واستلهم الكاتب وليام روس من عبارة «الروس قادمون»، فيلمًا يتناول الحرب الباردة عن طريق فوضى مضحكة يحدثها جنوح غواصة سوفييتية اسمها الأخطبوط في نيو انغلاند.

الفيلم بطولة آلان أركين وكارل راينر وإخراج نورمان جيويسون، عرض سنة 1966 وحقق جائزة الغولدن غلوب لأفضل فيلم كوميدي وحقق إيرادات نحو 20 مليون دولار.

