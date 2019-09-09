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«جوكر» أفضل فيلم في جوائز مهرجان فينيسيا السينمائي


اختتمت مساء السبت مراسم حفل توزيع جوائز مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته السادسة والسبعين ، وكانت أهم الجوائز كالتالي: - جائزة الأسد الذهبي لأحسن فيلم لفيلم «جوكر» للمخرج الأميركي تود فيليبس.
- الجائزة الكبرى للجنة التحكيم لفيلم «جيه أكيروز» للمخرج رومان بولانسكي (وهو إنتاج فرنسي إيطالي مشترك). - جائزة الأسد الفضي لأفضل إخراج لجوي أندرسون عن فيلم «حول اللانهائية»، وهو إنتاج مشترك بين السويد وألمانيا والنرويج. - جائزة أفضل سيناريو ليون فان عن فيلم «رقم 7، حارة المرح» (هونج كونج - جائزة أفضل ممثل: من نصيب لوكا مارينيلي لدوره في فيلم «مارتن إدن» من إخراج بيترو مارسيلو (إنتاج إيطالي فرنسي). - الجائزة الخاصة للجنة التحكيم: «المافيا لم تعد كما كانت» للمخرج فرانكو ماريسكو (إيطاليا). - جائزة مارسيلو ماستروياني لأفضل ممثل شاب: من نصيب توبي والاس لدوره في فيلم «الأسنان اللبنية» من إخراج شانون ميرفي (أستراليا).


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