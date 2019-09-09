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كربلاء- الوكالات: شهدت مدينة كربلاء المقدسة، الليلة قبل الماضية مراسم تبديل راية الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب سبط الرسول الأعظم محمد بن عبد الله صلى اله عليه وآله وسلم بمشاركة آلاف الزائرين من مختلف المحافظات العراقية وسط إجراءات أمنية مشددة، في حين اعلن محافظ كربلاء عن اكمال استعدادات المحافظة امنيا وخدميا لزيارة العاشر من محرم الحرام.

واعلنت العتبة الحسينية في كربلاء في بيان عن توفير مساحات إضافية لاستقبال الزائرين فيما نشرت شاشات كبيرة الحجم لنقل المراسيم لمن لا يستطيع دخول العتبة الحسينية.

في غضون ذلك، أكدت قيادة شرطة كربلاء أنها لن تسمح بتحليق أي طائرة مسيرة حول المرقدين الشريفين خلال مناسبة عاشوراء، مشيرة الى ان الطوق الأمني الأول والثاني المحيط بالمرقدين الشريفين مخولان بإطلاق النار لإسقاط أي طائرة مسيرة تحلق في سماء هذه المنطقة.

وشددت الشرطة على أن الحدود الإدارية للمحافظة مؤمنة بشكل كامل من قبل عناصر الجيش والحشد الشعبي والشرطة النهرية والشرطة الاتحادية، فيما تولى طيران الجيش والقوة الجوية حماية سماء المدينة بعد عدة جولات استطلاعية.

وكان وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري وصل الى محافظة كربلاء، وعقد اجتماعا امنيا فيها بشأن تأمين زيارة العاشر من شهر محرم.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن وزير الدفاع نجاح الشمري، وصل الى محافظة كربلاء المقدسة، وعقد فور وصوله للمحافظة، اجتماعا مع اللجنة الامنية وقائد عمليات الفرات الاوسط حول استعدادات القوات الامنية لمراسم الزيارة الخاصة باليوم العاشر من محرم الحرام. واضافت الوزارة، أن الوزير استمع لشرح مفصل من محافظ كربلاء وقائد عمليات الفرات الاوسط بشأن الاستعدادات للزيارة الأربعينية التي متوقع عدد زوارها لهذا العام اكثر من 17 مليون زائر.

ونقلت الوزارة تأكيد وزيرها الشمري على ضرورة تكاتف الجهات الامنية والادارية والخدمية لتحقيق الامن وخدمة الزوار الكرام.

وتابعت الوزارة بعدها توجه الوزير الى مرقد الامامين لزيارة الامام الحسين واخيه العباس (عليهما السلام)، ثم التقى بممثل المرجعية في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، حيث تم مناقشة استعدادات القوات الامنية للزيارتين ومناقشة بعض الامور الاخرى.

من جهته اعلن محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي عن اكمال استعدادات المحافظة امنيا وخدميا لزيارة العاشر من محرم الحرام.

وقال الخطابي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء ان المحافظة اكملت جميع خططها لاستقبال الملايين من الزوار لاحياء شعائر يوم عاشوراء في الجوانب الامنية والخدمية والصحية والنقل وهناك استنفار عام في جميع الدوائر لسد وتغطية احتياجات الزيارة المليونية. واضاف : تم تهيئة كل القطاعات بما يضمن نجاح الزيارة ولاسيما مع التوافد العربي والاجنبي الواسع الذي بلغ مئات الآلاف من مختلف الجنسيات. وكان الخطابي أكد أن محافظة كربلاء مستعدة لاستقبال 4 مليون زائر إيراني، إضافة الى استقبال زائري البلاد الإسلامية لزيارة عاشوراء.

وقال الخطابي على هامش لقائه القنصل الإيراني العام أمير مسعود حسينيان بحثنا خلال اللقاء سبل التعاون بين البلدين، خلال زيارة العاشر من محرم الحرام، كذلك زيارة الاربعينية.

