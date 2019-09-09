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استعداداً لزيارة يوم عاشوراء، تمّ فرش ساحة ما بين الحرمين الشريفين، وبوّابات العتبة الحسينيّة والمطلّة على الساحة وصولاً الى بوّابات العتبة العبّاسية بالبساط الأحمر (الموکيت) بحيث بلغت المساحة المفروشة أكثر من 14 ألف مترٍ مربّع، وذلك بغية تسهيل حركة الزائرين، وتنظيم مراسم العزاء الحسيني بشكل أفضل.

وكانت العتبة الحسينية أعلنت أول من أمس، عن المباشرة بأعمال تشييد مشروع مجمع مدارس للأيتام مجانا في مدينة كربلاء المقدسة. وقال المشرف على تنفيذ المشروع سلام سعدون بحسب موقع العتبة إنه تمت المباشرة بوضع الركائز لمشروع مجمع مدارس الأيتام التابع للعتبة الحسينية، ويقع المشروع في منطقة حي السلام جنوب غرب مركز مدينة كربلاء، ويضم مجموعة من المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية المخصصة لشريحة الأيتام للبنين وأخرى مشابهة لها للبنات، فضلا عن روضة ومركز صحي متكامل للتعليم المجاني.

