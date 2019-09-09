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لوكسمبورغ- غزة- الوكالات: كشف محامي حركة المقاومة الإسلامية «حماس» خالد الشولي، إن المحكمة الابتدائية الأوروبية في لوكسمبورغ ألغت قرارا بإدراج اسم «حماس» وجناحها العسكري كتائب الشهيد عز الدين القسام على قوائم الإرهاب.

وأضاف الشولي أن القرار اتخذ في جلسة علنية عقدتها المحكمة في الرابع من سبتمبر الحالي.

وأشار محامي «حماس» إلى أن المحكمة ألغت كل القرارات التي صدرت ضد الحركة وجناحها العسكري، كتائب القسام.

من جهتها رحبت حركة حماس بقرار المحكمة الأوروبية، وقالت إنه خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقد مر وضع «حماس» على قوائم الإرهاب الأوروبية بمحطات عدة ففي سبتمبر 2001 قررت المحكمة الأوروبية العليا إدراج الحركة على لائحة الاتحاد الأوروبي للإرهاب في أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001. وفي ديسمبر 2014 أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكما برفع اسم الحركة من قائمة الإرهاب بسبب خطأ في الإجراءات القضائية. واستأنف الاتحاد الأوروبي القرار القضائي برفع اسم حركة «حماس» من قائمة الإرهاب، في يناير 2015 ما أدى إلى تعليق تطبيقه. وفي عام 2016 أوصت المدعية العامة في محكمة العدل الأوروبية إليانور شاربستون بشطب اسم حركة «حماس» من قائمة الإرهاب. لكن محكمة العدل الأوروبية قضت في يوليو 2017 بإبقاء الحركة ضمن القائمة الأوروبية للمنظمات والكيانات الإرهابية، وقررت إرجاع القضية إلى المحكمة الابتدائية للنظر فيها مجددا. على صعيد اخر قصفت اسرائيل في وقت متأخر من ليل السبت الاحد مواقع لحركة «حماس» في غزة حسبما أعلن الجيش الاسرائيلي وذلك ردا على هجوم بطائرة مسيرة أطلقت من القطاع المحاصر. ويأتي هذا القصف بعد يومين من تبادل الهجمات على التماس بين اسرائيل وغزة. وقتل فلسطينيان برصاص اسرائيلي الجمعة في صدامات على السياج الفاصل بينهما.

وكان الجيش الاسرائيلي أعلن إن طائرة مسيرة أطلقت من جنوب غزة ودخلت المجال الجوي الاسرائيلي و«ألقت ما يبدو أنه عبوة ناسفة» بالقرب من السياج ما أدى إلى إصابة آلية عسكرية بأضرار، موضحا أنه ردا على ذلك، قصفت طائرة اسرائيلية «المجموعة التي أرسلت الطائرة المسيرة». وذكر الجيش الاسرائيلي في بيان ليل السبت الأحد إنه بعد الهجوم بالطائرة المسيرة التي أطلقت من القطاع قامت مقاتلات وطائرة مسيرة اسرائيلية بضرب «أهداف عسكرية لحماس بينها معدات مخصصة للهجمات البحرية ومعسكران».

وصرح مصدر أمني فلسطيني في غزة أن الضربات التي وقعت في وسط القطاع وشماله، استهدفت «أربعة مواقع» لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لـ«حماس» وسببت أضرارا لكنها لم تؤد إلى خسائر بشرية.

