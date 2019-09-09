عربيات ودوليات

جدة- «كونا»: رحبت السعودية والإمارات امس باستجابة الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي لدعوة السعودية الى الحوار والالتزام بالتهدئة ووقف إطلاق النار. ودعت حكومتا البلدين في بيان مشترك اوردته وكالة الانباء السعودية «واس» إلى «ضرورة التهيئة لانطلاق حوار بشكل بناء يسهم في إنهاء الخلاف ومعالجة آثار الأزمة عقب الأحداث التي وقعت في العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية (عدن) وما تلا ذلك من أحداث».

واضاف البيان انه «انطلاقا من حرص حكومتي السعودية والإمارات على القيام بمسؤولياتهما في تحالف دعم الشرعية في اليمن التي عبرتا عنها في بيانهما المشترك الصادر في 26 من أغسطس الماضي حول مجريات ومستجدات التطورات السياسية والعسكرية في اليمن فإنهما يؤكدان استمرار جميع جهودهما السياسية والعسكرية لاحتواء تلك الأحداث». واشار إلى التنسيق الوثيق مع مختلف الأطراف على متابعة الالتزام بالتهدئة ووقف إطلاق النار مع التشديد على ضرورة «استمرار هذه الأجواء الإيجابية والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام» لما يمثله ذلك من خطوة «رئيسة وإيجابية» لإنهاء أزمة الأحداث الأخيرة في محافظات عدن وأبين وشبوة. واكد البيان أيضا «أهمية التوقف بشكل كامل عن القيام بأي تحركات أو نشاطات عسكرية أو القيام بأي ممارسات أو انتهاكات ضد المكونات الأخرى أو الممتلكات العامة والخاصة والعمل بجدية مع اللجنة المشتركة التي شكلت من التحالف (المملكة والإمارات) والأطراف التي نشبت بينهما الفتنة». ودعا إلى اهمية مراقبة وتثبيت وقف الأعمال والنشاطات العسكرية وأي نشاطات أخرى تقلق السكينة العامة ووقف التصعيد الإعلامي الذي يذكي الفتنة ويؤجج الخلاف بجميع أشكاله ووسائله والتعاطي بمسؤولية كاملة لتجاوز هذه الأزمة وآثارها وتغليب مصلحة الشعب اليمني الذي ينشد الأمن والاستقرار وتوحيد الصف. كما أكد البيان «استمرار دعم التحالف للحكومة الشرعية في جهودها الرامية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية وهزيمة المشروع الإيراني ودحر المليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية في اليمن واستمرار تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني».

