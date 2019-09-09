عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان أمس أن «قنوات الحوار لا تزال مفتوحة حتى اليوم» مع إيران غداة اعلان طهران تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة لزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب. وقال الوزير الفرنسي في حديث لبرنامج «لوغران راندي فو» السياسي إن «قنوات الحوار لاتزال مفتوحة حتى اليوم» لكن «على إيران التخلي عن هذا النوع من الأعمال».يأتي هذا غداة إعلان طهران تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة لزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب. وأكد الوزير الفرنسي أن إيران لايزال أمامها عدة شهور قبل أن تصبح قادرة على صنع قنبلة نووية.

في غضون ذلك قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لقناة «العربية»، إن «إعلان إيران اتخاذ خطوات بشأن أجهزة الطرد المركزي «ار اند دي» هو محاولة واضحة للحصول على قدرة تفاوضية ولابتزاز الأسرة الدولية».وتابع «لقد أوضحنا أن عزل النظام سياسيا واقتصاديا سيستمر لو أخذت إيران خطوات إضافية تثير القلق من برنامجها النووي». من جهته قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبلغت مجلس المحافظين لديها بأن إيران ربما تخفي مواد نووية.

في المقابل قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، إن بلاده قررت ألا يكون تطبيق الاتفاق النووي من طرف واحد فقط. وأكد صالحي خلال مؤتمر صحافي مع الأمين العام المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية «IAEA» كرونيل فيروتا الذي زار طهران امس أن إيران ستتخذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب على غرار الخطوات الثلاث، التي أعلنتها سابقا، إذا بقي الاتفاق يطبق من طرف واحد.

