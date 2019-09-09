عربيات ودوليات

لندن- باريس - أ. ف. ب: تمسك رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بمواقفه على الرغم من اعلان وزيرة العمل والمتقاعدين آمبر رود استقالتها من الحكومة الغارقة في أزمة سياسية. وقالت وزيرة العمل في بيان «لا يمكنني أن أبقى بينما يتم استبعاد محافظين جيّدين ومخلصين ومعتدلين»، في اشارة منها الى قرار جونسون اقالة 21 نائبا متمرّدا من الحزب المحافظ صوّتوا مع المعارضة لصالح مشروع قانون ارجاء «بريكست» في مجلس العموم الثلاثاء.

وغادرت آمبر (56 عاما) الحكومة التي كانت تعتبر من دعاماتها، وأيضا حزب المحافظين منتقدة استراتيجية جونسون في رسالة نشرتها عبر «تويتر». وأعلنت الحكومة البريطانية أمس أن النائب تيريز كوفي عينت في منصب وزير العمل والتقاعد. وتشكل هذه الاستقالة ضربة قوية أخرى لرئيس الحكومة الذي لم يعد يملك أغلبية في البرلمان الذي عطل استراتيجيته بشأن «بريكست».

لكن يبدو أن جونسون لم يتزحزح قيد أنملة عن مواقفه ويرفض بحزم تمديد بقاء بريطانيا في الاتحاد. وكتب في صحيفة «صنداي اكسبريس» أمس «أرفض قبول هذا التأجيل غير المفيد من (زعيم المعارضة العمالية جيريمي) كوربن». وصرح وزير الخارجية دومينيك راب من جهته، لقناة «سكاي نيوز» أمس أن «الأسبوع كان صعبا لكن في الواقع رئيس الوزراء متمسك بما قاله». ويحتاج تأجيل جديد لـ«بريكست» الذي كان في الاصل مقررا في 29 مارس 2019 وأجل مرتين، الى موافقة بالاجماع من باقي دول الاتحاد الاوروبي الـ27.

وفي باريس ستبعد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان أمس أي تأجيل جديد لبريكست في الظروف الحالية. وقال لودريان في حديث لبرنامج «لو غران رانديفو» ان الجواب في الظروف الحالية هو لا! لن نقوم كل ثلاثة أشهر» بالبحث في تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأضاف «يقول البريطانيون انهم يريدون اقتراح حلول أخرى وترتيبات بديلة لضمان الخروج لم نرها. بالتالي الجواب لا لن تتكرر الأمور كل ثلاثة أشهر. فلتدلنا السلطات البريطانية على السبيل». وفي تصريح لصحيفتي «ميل اون صنداي» و«صنداي اكسبرس» اتهم جونسون «مجموعة النواب بقيادة جيريمي كوربن» زعيم حزب العمال أبرز أحزاب المعارضة بالسعي الى «تعطيل بريكست» و«اجبار البلاد على القبول بمزيد من التسويف والتأخير». وينوي جونسون أن يمنح المعارضة اليوم «فرصة أخيرة» للتصويت لانتخابات مبكرة لكن اذا فشل في تمرير مقترحه، فان الحكومة «ستستمر ببساطة». وبحسب «صنداي تايمز» فان جونسون مستعد لنقل المعركة الى المحكمة العليا لتحدد ما اذا كان بامكانه أن يتجاهل القانون الذي يفرض عليه تأجيل «بريكست».

وقال مصدر في مقر رئاسة الحكومة البريطانية للصحيفة «اذا لم يتم التوصل الى اتفاق بحلول 18 (أكتوبر)، فسنخرب التأجيل» بينما ذكر مصدر آخر للصحيفة أن جونسون مستعد لتجاوز كل عقبة في طريقة «بلاهوادة». وأكد راب أمس «بالتأكيد لن يتجاوز القانون». وأضاف «ما سنفعله مع هذا القانون هو التحقق بدقة مما يطلبه او لايطلبه».

