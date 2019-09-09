عربيات ودوليات

أقجة قلعة دمشق الوكالات: أطلقت أنقرة وواشنطن صباح أمس أولى دورياتهما المشتركة قرب الحدود التركية في مناطق سيطرة الأكراد في شمال سورية تنفيذاً لاتفاق توصلتا اليه لانشاء «منطقة أمنة» وحال دون شن تركيا لعملية عسكرية فيما وصفت دمشق الاجراء بأنه «عدوان». وبعد تصعيد في التهديدات التركية بشن هجوم ضد المقاتلين الأكراد في شمال وشمال شرق سورية، تحركت الولايات المتحدة دبلوماسيا لحماية حلفائها في سورية من عملية عسكرية. واثر محادثات ثنائية مكثفة، توصلت واشنطن وأنقرة في السابع من أغسطس الى اتفاق على انشاء «منطقة آمنة» تفصل بين مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية أبرز مكونات لقوات سورية الديموقراطية «قسد» والحدود التركية، على أن يتم تنفيذه بشكل تدريجي.

وتنفيذاً لأحد أبرز بنود الاتفاق، انطلقت الأحد أولى الدوريات الأميركية التركية المشتركة في منطقة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي. ودخلت ست آليات مدرعة تركية الى الأراضي السورية لتنضم الى المدرعات الأميركية، تزامناً مع تحليق مروحتين حربيتين في أجواء المنطقة. ورافقت سيارة اسعاف وشاحنة «بيك أب» صغيرة المدرعات المشتركة التي توجهت شرقاً بعد دخولها الى سورية. وبعد حوالى ثلاث ساعات، انتهت الدوريات وعادت الآليات التركية أدراجها الى تركيا. وقال رياض خميس الرئيس المشترك لمجلس تل أبيض العسكري التابع لقوات سورية الديموقراطية ان موعد الدوريات المقبلة غير واضح حتى الآن، مشيراً الى أنها اقتصرت أمس على بضعة كيلومترات شرق تل أبيض. وأكد «نحن نطبق الاتفاق وليس لدينا مشكلة به طالما يبعد آلية الحرب عن أرضنا وشعبنا».

ودانت دمشق التي كانت أعلنت سابقاً رفضها «القاطع» لانشاء «منطقة أمنة»، الدوريات المشتركة واعتبر مصدر في وزارة الخارجية، وفق ما نقل الاعلام الرسمي، انها تشكل «عدواناً موصوفاً بكل معنى الكلمة». وكانت دمشق حملت سابقاً الأكراد الذين تدين تحالفهم مع واشنطن، المسؤولية متهمة اياهم بأنهم «أداة.. للمشروع العدواني التركي الأميركي». وتعهدت «قسد» بدورها في وقت سابق ببذل كافة الجهود اللازمة لانجاح الاتفاق وعمدت الى تدمير تحصينات عسكرية في المنطقة الحدودية كما بدأت الادارة الذاتية الكردية قبل عشرة أيام بسحب مجموعات من الوحدات الكردية من المنطقة الحدودية في محيط بلدتي تل أبيض ورأس العين، فضلاً عن الأسلحة الثقيلة.

وبدلا عن الوحدات الكردية، أنشأت الادارة الذاتية مجالس عسكرية محلية قوامها مقاتلين محليين مهمتهم حماية مناطقهم. وتعد الوحدات الكردية التي تصنفها أنقرة منظمة «ارهابية» العمود الفقري لقوات سورية الديموقراطية، الشريك الرئيسي للتحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد تنظيم «داعش». وطالما شكل هذا التحالف بين واشنطن والأكراد مصدر قلق لأنقرة اذ انها تعتبر الوحدات الكردية امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً ضدها منذ عقود.

والمنطقة الممتدة من تل أبيض حتى رأس العين هي ذات غالبية عربية على عكس الجزء الأكبر من المناطق السورية الحدودية مع تركيا التي هي ذات غالبية كردية.

