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واشنطن - الوكالات: كشف مصدر في الكونغرس الاميركي ان من المقرر ان تصوت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي، التي يقودها ديموقراطيون، خلال ايام على قرار يجعل اجراءات مساءلة الرئيس دونالد ترامب رسمية حسبما اورد تقرير لوكالة انباء «رويترز».

وتعمل اللجنة على تحويل ما بدأ في صورة تحقيق رقابي بشأن رئاسة ترامب الى «مساءلة»، وذلك بهدف التوصل الى قرار بحلول نهاية العام الحالي بشأن ما اذا كان ستتم توصية مجلس النواب بكامل هيئته ببدء تطبيق بنود المساءلة.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه انه بحلول الأربعاء سيكون بوسع اعضاء اللجنة القضائية التصويت على اجراء يجعل مسألة التحقيق محددة بصورة افضل. وكانت اللجنة القضائية قد تعرضت لانتقادات من الجمهوريين بسبب عدم التزامها باجراءات سبق ان جرى اتباعها في سياق مساءلة رئيسين سابقين للبلاد هما ريتشارد نيكسون وبيل كلينتون.

وظل رئيس اللجنة جيرولد نادلر يركز خلال الشهور الماضية على ما توصل اليه تقرير المحقق الخاص السابق روبرت مولر بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، وما اذا كان ترامب سعى لعرقلة هذا التحقيق.

ومنذ شهادة مولر في يوليو، قرر نادلر توسيع نطاق التحقيق ليشمل ادعاءات بأن ترامب خلط بين مصالحه الخاصة في مجال الأعمال وعمله رئيسا للبلاد وأصدر قرارات عفو للتشجيع على مخالفات ودفع اموالا خلال حملته الرئاسية لاسكات نساء زعمن انهن ارتبطن معه بعلاقات.

وربما تشمل الاجراءات الجديدة الاستماع في 17 سبتمبر الحالي الى مدير حملة ترامب السابق كوري ليفاندوفسكي ومساعدين سابقين لترامب في البيت الأبيض هما روب بورتر وريك ديربورن.

