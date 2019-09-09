عربيات ودوليات

واشنطن أ. ف. ب: فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجميع باعلانه الغاء قمة كانت مقررة سرا مع قادة حركة طالبان الأفغانية ووقف «مفاوضات السلام» الجارية معهم منذ عام في وقت بدت على وشك التوصل الى اتفاق تاريخي ينهي نزاعا مستمرا منذ 18 عاما.

وفي رد فعلها على اعلان ترامب، أشادت الحكومة الأفغانية بـ«جهود» واشنطن مذكرة بموقفها المنتقد للمفاوضات التي أجراها الجانب الأميركي مع طالبان وسط تجاهل لكابول. وكشف ترامب أنه كان من المفترض أن يلتقي «قادة طالبان الرئيسيين وبشكل منفصل رئيس أفغانستان (أشرف غني) بشكل سرّي الأحد في كامب ديفيد». وكان هذا اللقاء غير المسبوق سيعقد قبل أيام من الذكرى الثامنة عشرة لاعتداءات 11 سبتمبر 2001 التي أدت الى الغزو الأميركي لأفغانستان بهدف اسقاط نظام طالبان الذي كان يؤوي تنظيم القاعدة. ويعد مجرد طرح امكانية عقد مثل هذا اللقاء وجها لوجه تأكيدا لـ«دبلوماسية القمة» التي ينتهجها ترامب. وكتب الرئيس الأميركي على تويتر «كانوا في طريقهم الى الولايات المتحدة هذا المساء» لكن «ألغيتُ الاجتماع على الفور وألغيت مفاوضات السلام». وأوضح مبررا قراره أن طالبان «اعترفوا للأسف باعتداء في كابول أسفر عن مقتل أحد جنودنا العظماء و11 شخصا آخر، سعيا منهم لتكثيف الضغط».

