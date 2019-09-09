عربيات ودوليات

هونغ كونغ - الوكالات: تجمع متظاهرون في هونغ كونغ أمام مقر القنصلية الأميركية، رافعين العلم الأميركي ومطالبين واشنطن بمساعدتهم في دعم الديموقراطية، كما رددوا النشيد الوطني الأميركي. ويأتي هذا التحرك بعد يوم من إفشال الشرطة خطة المحتجين للتظاهر في المطار وتعليق عمله.

ويواصل المحتجون مظاهراتهم للأسبوع الرابع عشر على التوالي، رغم قيام الحكومة بسحب مشروع قانون تسليم المشتبه بهم للصين. وهتف المحتجون «حاربوا من أجل الحرية، ساندوا هونغ كونغ» و«قاوموا بكين، حرروا هونغ كونغ».

وتشمل المطالب الأخرى للمحتجين إطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق مستقل في ممارسات الشرطة بحق المتظاهرين، والكف عن استخدام كلمة شغب في وصف الاحتجاجات، واستقالة الرئيسة التنفيذية كاري لام.

من جهته، حث وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر الصين على ضبط النفس في هونغ كونغ. ووجه اسبر هذا النداء في باريس، في الوقت الذي منعت فيه الشرطة المحتجين من قطع طرق الوصول الى المطار الدولي بالمدينة وأطلقت الغاز المدمع لثاني ليلة على التوالي في منطقة مونغ كوك ذات الكثافة السكانية العالية.

