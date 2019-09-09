دوليه

يسعى المنتخب الألماني للنهوض من كبوة الخسارة أمام هولندا الجمعة، عندما يحل اليوم ضيفاً على المنتخب الإيرلندي الشمالي في بلفاست ضمن المجموعة الثالثة لتصفيات كأس أوروبا 2020، والتي تشهد اليوم أيضاً مباراة هولندا مع بيلاروسيا.

وتتصدر إيرلندا الشمالية ترتيب المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة (12 نقطة من أربع مباريات)، بفارق ثلاث نقاط عن المنتخب الألماني الذي خاض أيضا أربع مباريات، بينما تحتل هولندا حاليا المركز الثالث مع ست نقاط من ثلاث مباريات، أمام بيلاروسيا (ثلاث نقاط من خمس مباريات)، واستونيا صاحبة المركز الأخير بأربع هزائم في أربع مباريات.

وبعد الخسارة أمام هولندا في هامبورغ الجمعة 2-4، تمنى مدرب ألمانيا يواكيم لوف في أن يقدم لاعبوه على «رد فعل الإثنين (اليوم)» عندما يحلون ضيوفا على المنتخب الإيرلندي الشمالي، معتبرا أن ألمانيا «عليها الفوز بمباراتها المقبلة (...) هذا أمر مهم جدا بالنسبة إلينا». وستفتقد ألمانيا اليوم ظهير بوروسيا دورتموند نيكو شولتس بسبب الإصابة. وشارك شولتس (26 عاما) طوال الدقائق التسعين من المباراة ضد هولندا، لكن الاتحاد الألماني لكرة القدم أكد أمس أن الظهير الأيسر شولتس لن يرافق زملاءه، بعدما أظهرت فحوص خضع لها بعد المباراة أنه يعاني من تمزق في أحد أوتار القدم اليسرى. وانضم اللاعب البالغ من العمر 26 عاما بعيد نهاية الموسم الماضي، الى دورتموند آتيا من هوفنهايم بعقد لخمسة أعوام، ويعد من العناصر الذين يعول عليهم مدرب المانشافت يواكيم لوف لإعادة بناء التشكيلة الألمانية بعد الأداء المخيب في مونديال 2018 في روسيا، حيث فقد المنتخب لقب مونديال 2014 بخروجه من الدور الأول. وخاض شولتس أمس مباراته الدولية الثامنة، وفي رصيده هدفان مع المنتخب.

وضمن المجموعة الخامسة، تلعب كرواتيا المتصدرة (9 نقاط) مع أذربيجان الأخيرة (بلا رصيد)، وهنغاريا الثانية بفارق الأهداف (9 نقاط) مع سلوفاكيا (6 نقاط).

وفي المجموعة السابعة، تسعى بولندا المتصدرة (12 نقطة) لتعويض سقوطها أمام سلوفينيا في الجولة الماضية، وذلك عندما تستقبل النمسا صاحبة المركز الثاني (9 نقاط)، وتلعب سلوفينيا الثالثة مع إسرائيل الرابعة علماً بأن كلا المنتخبين حصد 8 نقاط في 4 جولات، وفي مباراة ثالثة تلعب لاتفيا الأخيرة بلا رصيد مع مقدونيا الخامسة بـ 5 نقاط.

وفي المجموعة التاسعة، تطمح بلجيكا لمواصلة انتصاراتها عندما تحل ضيفة على اسكتلندا، وتتصدر بلجيكا بالعلامة الكاملة بعد أن جمعة 15 نقطة من 5 انتصارات، بفارق 3 نقاط عن روسيا الثانية والتي تستقبل كازاخستان الثالثة برصيد 7 نقاط، أما اسكتلندا فتحتل المركز الرابع 6 نقاط. وفي مباراة هامشية تلعب سان مارينو الأخيرة بلا رصيد مع قبرص الخامسة بـ 4 نقاط.

