دوليه

أكرمت كل من فرنسا بطلة العالم وانكلترا وفادة ألبانيا وبلغاريا برباعية عادت فيها البرتغال من أرض صربيا، أول من أمس في تصفيات كأس أوروبا 2020. وحققت فرنسا فوزها الرابع في خمس مباريات بسهولة على ضيفتها ألبانيا 4-1 في باريس، بينها ثنائية لكينغسلي كومان ضمن المجموعة الثامنة.

وتساوت فرنسا في صدارة المجموعة بـ12 نقطة مع ايسلندا الفائزة على مولدوفا 3-0، وتركيا التي انتزعت فوزا بشق النفس من أندورا 1-0 بهدف أوزان طوفان (89). وتأخر انطلاق المباراة لخمس دقائق بعد عزف نشيد أندورا التي تواجهها فرنسا الثلاثاء المقبل في باريس، بدلا من النشيد الالباني، ثم اعتذر مذيع الملعب من الجماهير الأرمينية، ما دفع رئيس الاتحاد الفرنسي نويل لو غريت الى الاعتذار من رئيس الاتحاد والسفير الالباني.

وفي ظل غياب أربعة لاعبين بارزين من التشكيلة المتوجة بلقب مونديال روسيا 2018، وهم بول بوغبا، نغولو كانتي، كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي، بالاضافة الى المدافع ايمريك لابورت ولاعب الوسط تانغي ندومبيلي، دفع المدرب ديدييه ديشان بيكنغسلي كومان وتوما ليمار على الجناحين وبينهما انطوان غريزمان واوليفييه جيرو في خط الهجوم.

ومن تمريرة جميلة في العمق لقلب الدفاع رافايل فاران وصلت الى المندفع كومان، فاخترق لاعب بايرن ميونيخ الالماني بمهارة مسددا بيسراه من زاوية ضيقة ومسجلا هدفه الثاني في 18 مباراة دولية (8).

وبتمريرة مقشرة للظهير لوكاس هرنانديز، وصلت الكرة الى جيرو تابعها بسهولة هدفا ثانيا بعد خطأ جديد من الجناح أوديسي روشي (27).

وهذا الهدف الـ36 لجيرو في 92 مباراة مع منتخب فرنسا، وبات على بعد خمسة أهداف من معادلة رقم ميشال بلاتيني، صاحب المركز الثاني في الترتيب التاريخي بعد تييري هنري (51 هدفا).

وكانت فرنسا قادرة على تسجيل الثالث في الشوط الاول، بعد حصول هرنانديز على ركلة جزاء، لكن غريزمان، لاعب برشلونة الاسباني الجديد، أهدرها صاروخية في العارضة (36). وهذه اول ركلة جزاء يهدرها غريزمان مع فرنسا بعد 7 محاولات ناجحة بحسب وكالة أوبتا للاحصائيات.

وفي الشوط الثاني، حقق كومان (23 عاما)، غير المحظوظ عادة مع الزرق بسبب الاصابات، الثنائية الاولى له مع منتخب فرنسا بالتفافة جميلة داخل المنطقة اثر هجمة من الجهة اليسرى لغريزمان (68).

وترك جوناثان إيكوني (21 عاما)، مهاجم ليل الذي دخل بديلا لكومان ليخوض مباراته الدولية الاولى، بصمته مسجلا الهدف الرابع بعد كرة مشتركة جميلة مع البديل الآخر نبيل فقير (85).

واصبح إيكوني اول لاعب يسجل مع فرنسا في مباراته الدولية الاولى منذ يونس قابول في 2011. وفي الدقيقة الاخيرة سجلت البانيا هدفا شرفيا من ركلة جزاء ترجمها سوكول تشيكاليشي في شباك هوغو لوريس (90).

وفي المجموعة الاولى على ملعب ويمبلي، حققت انكلترا فوزها الثالث تواليا على بلغاريا 4-0 بفضل ثلاثية لقائدها هاري كين (24 ثم 49 و73 من ركلتي جزاء)، فيما اضاف جناح مانشستر سيتي رحيم سترلينغ هدفا (55). وتصدر الأسود الثلاثة المجموعة بتسع نقاط بفارق نقطة عن كوسوفو الثانية والتي فاجأت على ارضها التشيك بفوزها 2-1، لتحافظ على سجلها خاليا من الخسارة بعد أربع مباريات من فوزين وتعادلين. وخاض مدرب انكلترا غاريث ساوثغيت اللقاء بتشكيلة شابة قادها لتحتل المركز الرابع في مونديال روسيا 2018. لعب سترلينغ المندفع من الخلف كرة الهدف الاول الى هداف كأس العالم 2018 فسدد في المرمى الخالي (24). وفي الثاني، حصل ماركوس راشفورد على ركلة جزاء سددها كاين بنجاح (49).ورد كين التحية إلى سترلينغ ليسجل جناح سيتي الثالث (55)، ثم حصل كاين على ركلة جزاء ترجمها بنفسه هدفا رابعا (73).

وحققت البرتغال فوزها الأول في التصفيات على مضيفها المنتخب الصربي 4-2 ضمن المجموعة الثانية.تناوب على تسجيل أهداف بطلة اوروبا 2016 وليام كارفاليو (42)، وغونسالو غيديش (58)، والقائد كريستيانو رونالدو (80) وبرناردو سيلفا (86)، فيما سجل لصربيا المدافع نيكولا ميلينكوفيتش (68) والكسندر ميتروفيتش (85). ورفع المنتخب البرتغالي الذي يحل ضيفا على ليتوانيا الثلاثاء رصيده في المركز الثاني في مجموعته إلى 5 نقاط من فوز وتعادلين، وبات يتأخر بفارق 8 نقاط عن نظيره الاوكراني المتصدر مع 13 نقطة من أربعة انتصارات وتعادل.

وفي المجموعة عينها، عادت أوكرانيا بالنقاط من ارض ليتوانيا بثلاثية نظيفة حملت توقيع ألكسندر زينتشنكو (7) ومارلوس (27) ورسلان مالينوفسكي (61)، لتحلق بالصدارة مع 13 نقطة لكنها لعبت مباراتين أكثر من البرتغال.

