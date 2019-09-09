دوليه

أقال نادي واتفورد مدربه الاسباني خافي غارسيا بسبب سوء النتائج، بعد اربع مباريات فقط على انطلاق الدوري الانكليزي لكرة القدم. وكتب النادي في بيان «يؤكد نادي واتفورد لكرة القدم رحيل مدربه خافي غارسيا»، مضيفا ان تعيين مدرب جديد بات «وشيكا». وسارع النادي في الإعلان عن المدرب الجديد وهو الاسباني كيكي سانشيز فلوريس. وعاد فلوريس (54 عاما)، مدرب الاهلي والعين الاماراتيين السابق، الى واتفورد بعدما أشرف عليه في موسم 2016 وقاده الى نصف نهائي الكأس. وحظي غارسيا (49 عاما) بشعبية في ملعب «فيكارادج رود» بعدما قاد النادي الى المركز الحادي عشر في الدوري وايصاله الى نهائي مسابقة الكأس للمرة الاولى في 35 عاما. لكن الفريق الذي خسر 0-6 امام مانشستر سيتي القوي في نهائي الكأس، أحرز نقطة يتيمة في أول أربع مباريات من الموسم الجديد، ليدفع غارسيا الثمن باكرا.