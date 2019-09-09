دوليه

لم يتمكن يانيس أنتيتوكونمبو أفضل لاعب في الدوري الأميركي للمحترفين من انقاذ منتخب اليونان، في مواجهته مع الولايات المتحدة التي قطعت شوطا كبيرا السبت نحو التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة السلة المقامة في الصين. أمام 12 ألف متفرج في مدينة شينيزن الجنوبية، فرض غريغ بوبوفيتش مدرب حاملة اللقب في النسختين الاخيرتين رقابة لصيقة على يانيس، بلاعبَين وأحيانا بثلاثة، ليخرج حامل اللقب الاولمبي فائزا 69-53. وبرغم الرقابة الكبيرة على اللاعب العملاق البالغ 24 عاما، نجح نجم ميلووكي باكس في تسجيل 15 نقطة و13 متابعة في 26 دقيقة. ولدى الولايات المتحدة التي يغيب عنها نجوم دوري «ان بي ايه»، تألق مجددا كيمبا ووكر مسجلا 15 نقطة و6 تمريرات حاسمة. وبعد اضطراره لخوض شوط إضافي أمام تركيا في الدور الاول، لعب المنتخب الاميركي مباراة اسهل في افتتاح مباراتيه ضمن الدور الثاني، ليحقق فوزه الرابع تواليا قبل مواجهته الاخيرة ضد البرازيل اليوم. وكانت المباراة متكافئة في الربع الاول (19-17 للولايات المتحدة) سجل فيها يانيس سبع نقاط، بيد ان الاميريكيين الذين يملكون أحد اصغر التشكيلات في البطولة (26 عاما) قلبوا المعادلة في الثاني (19-8)، ثم هيمنوا على المواجهة.

وتأهلت كل من أستراليا وفرنسا ضمن المجموعة الثانية عشرة بعد فوز الاولى على جمهورية الدومينيكان 82-76 والثانية على ليتوانيا 78-75، ليرفعا رصيديهما الى اربعة انتصارات متتالية.على رغم سيطرته بالنتيجة على مختلف مراحل المباراة باستثناء الربع الثالث الذي انتهى بفارق ثلاث نقاط لصالح جمهورية الدومينيكان 19-16، لم يتمكن المنتخب الأسترالي من الإمساك باللقاء الاول بقبضة صارمة. وكان باتي ميلز لاعب فريق سان أنتونيو سبيرز المشارك في الدوري الأميركي للمحترفين، الأفضل لأستراليا مع 19 نقطة وتسع تمريرات حاسمة، بينما سجل إيلوي فارغاس 16 نقطة وسبع متابعات للدومينيكان.

