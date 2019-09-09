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يواصل الأزرق تدريباته على ستاد نادي الكويت استعداداً لمواجهة أستراليا غداً في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات المشتركة المؤهلة الى نهائيات مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين.

وتغلب الأزرق على نيبال 7-0 الخميس الماضي في الجولة الأولى للمجموعة والتي شهدت فوز الأردن على تايوان 2-1، ليتصدر المنتخب فرق المجموعة بفارق الأهداف عن الأردن.

ويضع يوزاك اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي ستواجه أستراليا مع اجراء بعض التعديلات، خصوصاً أن طريقة لعب المنتخب الأسترالي تختلف عن نيبال، بالاضافة الى عامل البنية الجسمانية حيث من المتوقع أن يدفع المدرب بلاعبين يملكون بنية قوية ويجيدون الالتحامات والألعاب الهوائية التي من المتوقع أن يلجأ لها مدرب المنتخب الأسترالي غراهام أرنولد.

وشهدت تدريب الأزرق مشاركة جميع اللاعبين دون أي غيابات، وسط حماس كبير لتحقيق نتيجة ايجابية أمام المنتخب الأسترالي القوي.

وكان الوفد الأسترالي وصل الى البلاد أمس وتدرب على ستاد علي صباح السالم بنادي النصر على أن يخوض اليوم تدريبه الأخير على ستاد نادي الكويت الذي يحتضن اللقاء غداً.

يذكر ان منتخب استراليا دخل معسكرا في جبل علي بدبي قبل 6 أيام للتأقلم مع الاجواء الحارة قبل مواجهة الازرق واكتفى مدربه غراهام ارنولد بتدريبات فقط للاعبين الذي تجمعوا من 4 قارات ولم يلعب مباراة ودية استعداد للمباراة الافتتاحية له في التصفيات علما بانه لعب اخر مباراة ودية لعبها منتخب استراليا كانت امام كوريا الجنوبية في يونيو الماضي وخسر 0-1.

