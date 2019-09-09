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أثناء لقاء مباراة الأزرق ونيبال الخميس الماضي، التقط الزميل علاء البوريني هذه اللقطة لحمامة وديعة أنهكها العطش فغمست جسمها داخل الماء لتتبرد وترتوي مع استمرار درجات الحرارة العالية.

الأزرق لعب في الثامنة مساء أمام نيبال وكان الجو صعبا، وغدا سيلتقي استراليا في 6:30 مساء وقد تكون درجة الحرارة أعلى من يوم الخميس لفارق التوقيت، وربما تؤثر على منتخب استراليا الذي استعد في دبي للتأقلم مع الأجواء الحارة لكنها ايضا لا تستثني الأزرق الذي بذل جهدا كبيرا أمام نيبال كما أن التصفيات انطلقت في بداية الموسم وهي مرحلة يعاني اللاعبون عادة فيها من عدم اكتمال الجهوزية البدنية ، أما الجمهور فلن تمنعه حرارة الجو مهما بلغت من الحضور ومؤازرة الأزرق لأنه دائما... متعطش.

