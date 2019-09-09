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أسفرت قرعة البطولة الآسيوية الـ 22 للأندية أبطال الدوري في كرة اليد التي تستضيفها كوريا الجنوبية نوفمبر المقبل بمشاركة 11 فريقا عن وقوع فريق الكويت بالمجموعة الأولى والعربي بالمجموعة الثانية.

ووفق القرعة التي جرت في فندق الميلينيوم أول من أمس ضمت المجموعة الأولى الى جانب الكويت أندية سانهوكس الكوري وزوغروس الايراني والعربي القطري والشارقة الاماراتي.

في المقابل ضمت المجموعة الثانية الى جانب العربي أندية الوكرة القطري وعمان العماني وباربار البحريني والوحدة السعودي وفولاذ الايراني.

وجرت مراسم القرعة بحضور كل من نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة أمين صندوق الاتحاد الآسيوي بدر الذياب والمدير الفني للاتحاد الآسيوي جاسم الذياب وممثلي البلد المستضيف والأندية المشاركة في البطولة.