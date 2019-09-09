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أشاد أمين السر العام في النادي البحري خالد الفودري بما جاء في اللقاء الذي جمعه ووفد مجلس ادارة النادي مع رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح وبحضور أمين سر اللجنة حسين مسلم .

وذكر الفودري أن وفد مجلس ادارة النادي الذي ضم الى جانبه رئيس لجنة الشراع والتجديف والكاياك أحمد الفيلكاوي ورئيس لجنة الزوارق السريعة والويك بورد علي الشمالي ورئيس لجنة الدراجات المائية حسين دشتي هنأ الشيخ فهد الصباح باختياره رئيسا للجنة، ومؤكدا حرص النادي على تقديم كل أوجه الدعم والتعاون والتنسيق مع اللجنة الأولمبية لما فيه صالح الرياضة الكويتية بشكل عام والرياضات البحرية بشكل خاص.

