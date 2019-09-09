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تصدر منتخب قطر للسباحة منافسات اليوم الأول لفئة الناشئين التي بدأت مساء أول من أمس ضمن البطولة الـ 27 للألعاب المائية بدول مجلس التعاون الخليجي والمتواصلة في الكويت متقدما على منتخبي السعودية الثاني والامارات الثالث في حين يحتل المنتخب الكويتي المركز الرابع.

وحقق لاعبو منتخب قطر 17 ميدالية في ختام منافسات هذه الفئة هي 7 ذهبيات و5 فضيات ومثلها برونزية في حين حصد المنتخب السعودي 14 ميدالية منها 6 ذهبيات و3 فضيات و5 برونزبات.

ونال المنتخب الاماراتي 11 ميدالية هي 5 ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتان في حين حصد سباحو الكويت 21 ميدالية هي 4 ذهبيات و7 فضيات و10 برونزيات.

وقال عضو مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للسباحة ومدير لعبة السباحة فهد التورة في تصريح لـ «كونا عقب ختام منافسات اليوم الثاني لكل الفئات في البطولة ان ما قدمه سباحو الكويت في البطولة بتحقيقهم المركز الأول في فئتي العمومي والبراعم وتحقيقهم عددا جيدا من الميداليات في فئة الناشئين أمر جيد وسط ابتعاد اللاعبين عن أجواء المنافسات الدولية مدة طويلة. وأضاف التورة أن نتائج المنتخبات الكويتية في البطولة بفئاتها المختلفة ستكون معيارا للاتحاد للارتقاء أكثر بمستويات اللاعبين في الفترة المقبلة لاسيما الفئات الصغرى الأكثر تأثرا بالايقاف منوها بأداء سباحي الكويت في منافسات البطولة ككل. ومن المقرر أن تختتم البطولة اليوم باقامة باقي منافسات فئة الناشئين للسباحة اضافة الى المباريات النهائية لمنافسات كرة الماء ومسابقات الغطس».

