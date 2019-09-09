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أشاد نائب رئيس مجلس الأمة السابق مبارك الخرينج بلاعب نادي القادسية والازرق السابق محمد راشد وما قدمه طوال مشواره الرياضي مع الأندية والمنتخبات الوطنية التي مثلها وطالبه ببذل المزيد خلال الفترة المقبلة من اجل خدمة الكرة الكويتية وعدم الابتعاد عن المجال الرياضي والاتجاه الى العمل الاداري أو الفني سواء من خلال ناديه او أي ناد آخر مستفيدا من خبرته الطويلة في الملاعب.

من جانبه، شكر اللاعب راشد نائب رئيس مجلس الأمة الخرينج على الدعم الذي قدمه ووجه له الدعوة لحضور مهرجان اعتزاله الذي سيقام تحت رعاية رئيس نادي القادسية السابق فواز الحساوي وذلك على هامش المباراة التي ستجمع الأصفر مع العربي في 07:35 مساءً يوم السبت 21 سبتمبر الحالي، على ستاد محمد الحمد ضمن الجولة الثانية من الدوري. وقدم راشد درعا تذكارية للخرينج بهذه المناسبة.

