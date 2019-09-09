آراء

بوادر انفراج الأزمة الخليجية تلوح بالأفق وهذا بلا شك من ثمار الجهود الكوتيية المبذولة في إطار دبلوماسية الوساطة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد حفظه الله

وإن نجاح جهود الدبلوماسية الكويتية في الوساطة بين الأشقاء الخليجيين يتوج رصيد الدبلوماسية الكويتية الزاخر بجهود السلام وتحركات المصالحة والوساطة عبر تاريخ السياسة الخارجية الكويتية، هذه السياسة التي انتهجت مسلكا سياسيا متوازنا في وسط إقليمي حساس، سياسة خارجية اتخذت من عمقها الإسلامي خطاً ومنهجا ومن بُعدها العربي انتماء، حافظت على دورها الايجابي في دعم القضايا الإنسانية في كل مكان، فحازت ثقة العالم لتترسخ للكويت مكانتها الدولية وهيبتها السياسية فتوافرت لها مؤهلات وشروط الوسيط الناجح المقبول من جميع الأطراف.

لا يمكن أن ننكر أن «البصمة الكبيرة» في السياسة الخارجية الكويتية منذ بداية عهدها ومازالت هي بصمة شيخ الدبلوماسية وأمير الإنسانية حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، فهو بحق مهندس هذه السياسة وربانها..

شخصية الشيخ صباح الأحمد بتاريخه السياسي الثري، وبحضوره الدولي المشهود، هذه الشخصية هي من أعطت للدبلوماسية الكويتية هويتها المميزة وهيبتها وثقة العالم بها، فاستحقت دولة الكويت الريادة على المستوى العالمي والعربي والخليجي في ممارسة دور دبلوماسية الوساطة والمصالحة انطلاقا من قواعد القانون الدولي في فض المنازعات بين الدول بالطرق السلمية.

