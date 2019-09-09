آراء

احتفت الامم المتحدة في التاسع من سبتمبر العام 2014 بتكريم صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد، حفظه الله ورعاه، ومنحته لقب قائد العمل الانساني والكويت مركزا للعمل الانساني، وهي المرة الاولى في تاريخ المنظمة الدولية التي يحظى فيها رئيس دولة بهذا التكريم وهذا اللقب.

لا شك ان ذلك لم يأت من فراغ انما كان تعبيرا عن حقيقة دور سموه الانساني العالمي، والمثل التي تقدمها الكويت من خلال عمل جمعياتها ومؤسساتها كافة على هذا الصعيد السامي في الاغاثة وتخفيف المعاناة عن كاهل الشعوب، وجهودها في ترسيخ السلم والاستقرار في العالم عبر الوساطات التي تنشط فيها على المستويات الاقليمية والعربية والدولية.

اليوم وبعد خمس سنوات على هذه الذكرى، تعاظم الدور الانساني، فيما تضطلع الدولة في دور جبار وكبير، وهو الوساطة الخليجية التي اعلت الدول المعنية بها ان المبادرة الكويتية هي الاساس والمرجع في اي حل للمشكلة بين الدول الاربع والشقيقة قطر، ومن المتوقع ان تكون هذه الازمة احد الملفات التي يبحثها صاجب السمو في القمة التي سيعقدها في الثاني عشر من الشهر الحالي مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب في واشنطن، فيما هناك اشارات عدة ايجابية من الدول المعنية لايجاد حل للازمة.

يضاف الى ذلك جملة من الخطوات التي خطتها الكويت في السنوات الخمس الماضية ورسخت هذا الدور الكبير في العمل الانساني، ما يجعل المسؤولية كبيرة على عاتق الكويتيين كافة ان يسهموا في ذلك الدور عبر التعبير الاكيد عن القيم السامية التي ادت إلى هذا التكريم الكبير.

ان الدور الشعبي في هذا المجال اكبر بكثير مما يتصور البعض، ولا يقتصر على الاحتفالات فقط، التي هي في الواقع تكون مناسبة لمراجعة من اكتسب الناس من ذلك التكريم، وكيف عمل الكويتيون على ترجمة الكويت مركز للعمل الانساني.

في هذا الشأن من المهم جدا مراجعة كل ما جرى في السنوات الخمس الماضية، وما اكتسبه الكويتيون من ذلك من اجل التعبير الحقيقي في السلوك الانساني، في الداخل والخارج عن هذه الفضيلة التي ينفردوا بها في العالم، اذ لم يسبق ان اختيرت دولة لتكون مركزا للعمل الانساني.

في هذا الشأن لا شك اننا بحاجة ماسة الى مراجعات شخصية، وادراك معنى العمل الانساني، وان يتمثل الفرد بقائده، صاحب السمو الامير كقائد انساني، بمعنى ان نجعل الكويت، شعبا وحكومة ومؤسسات، على المثال الصحيح للعمل الانساني الحقيقي، فنتخلى عن نوازع الفرقة التي تبدت في السنوات الماضية من البعض، فلا نثير نعرات طائفية وقبلية، ويتخلى هؤلاء عن شخصانيتهم ومصالحهم الضيقة في التعاطي مع الاخر، والا تكون هناك اي مصادر للخلاف، حتى نكون اهلا لهذه الصفة المحمودة التي عمل عليها صاحب السمو لسنوات طويلة كي يكون قائدا للعمل الانساني، والكويت مركزا انسانيا.

ان هذا التكريم الكبير لصاحب السمو هو شهادة للتاريخ على عظمة هذا الرجل، وصواب نهجه، وهي مسؤولية كبيرة على الكويتيين كافة ان يكونوا على مثال اميرهم قائد العمل الانساني.

