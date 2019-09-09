آراء

فجعنا كما فجع العديد من ابناء الوطن برحيل القامة الوطنية مشاري محمد العصيمي بعد صراع مع المرض كان فيه أبوطارق كما كان في حياته مقاتلاً صابراً وصاحب مسيرة حافلة كان فيها قامة قانونية يشار لها بالبنان كما كان أيضاً شخصية فاعلة في العمل العام منذ انضمامه لمجلس ادارة جمعية المحامين وترؤسه في الثمانينات ومن منا ينسى دوره الوطني في أزمة الحل غير الدستوري وتحركه الواضح مع رفاقه في جمعيات النفع العام وهو الدور الوطني الذي استكمله الراحل بعد انتخابه اكثر من مرة كعضو في البرلمان الكويتي وبعد ذلك بتفاعله مع قضايا الشأن العام.

كان أبوطارق من القلة التي خرجت من العمل السياسي دون أن تحمل معها أي مكسب مادي أو عيني واستعاضت عن هذه المكاسب بالذكر الطيب والتاريخ المشرف والتقدير الواضح التي تجده عند المواطنين لمواقفها أثناء عضوية البرلمان ومواقفها من العديد من القضايا والتي استمرت لما بعد مرحلة البرلمان.

أبوطارق وفي عز رحلة علاجه من مرضه كان أثناءها كما كان في عز شبابه متقداً وجاهزاً للمشاركة والمساهمة في أي تفاعل يهدف إلى الدفع بالتجربة الديمقراطية ودعم الحريات والوقوف مع أصحابها فكنا نشاهده يشارك في الندوات واللقاءات متغلباً على مرضه أو متجاوزاً له كما كان يشارك أثناء بداياته في دواوين الاثنين وغيرها.

كان رحمه الله واضحاً وصريحاً في أمور عديدة لكن أهمها وأكثرها وضوحاً هو موقفه الذي لا يقبل القسمة من الديمقراطية ودعم الحريات ورغم ابتعاده في السنوات الأخيرة عن المشهد الرسمي لكنه لم يتأخر عن المشاركة ودعم الفعاليات السياسية التي تسير في اتجاه دعم الحريات والتجربة الديمقراطية للشعب الكويتي وأزعم أنه من القلة التي لم تخذل أحداً في حياتها في مواقفها الحاسمة في أحلك الظروف.

بكل ألم نفتقد اليوم مشاري العصيمي وأمثاله في العمل السياسي، نفتقد هذه النوعيات الواضحة والصريحة التي تحسم مواقفها بناء على مبادئها لا على مصالحها والتي اتخذت من العمل العام طريقاً لدعم الشعب لا دعم مجدها الشخصي، عاش أبوطارق رجلاً محترما فرض احترامه على الجميع ورحل كقامة وطنية حاسمة سنفتقدها كثيراً، رحمك الله يا مشاري وألهم أهلك ومحبيك الصبر والسلوان. تفاءلوا

