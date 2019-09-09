آراء

يصادف يوم التاسع من سبتمبر مرور السنة الخامسة على منح الأمم المتحدة والعالم لقب امير الانسانية لحضرة صاحب السمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد حفظه الله. هذا اللقب لم يمنح و يزكى له سمو الامير الا بعد جهد وعمل على مدى سنوات من العمل الانساني، ولايزال سموه يكمل مسيرته الانسانية مع كل دول العالم ، ولم يكن هذا اللقب فقط لسموه ولكنه للكويت واهلها جميعا هذا اللقب اعطى صورة مشرقة للكويت ويفتخر به كل كويتي يحب بلده ، فقد غير صورة الكويت عالميا بالعمل الانساني الذي امتد الى كل مكان بالعالم هذا اللقب لم يعطه ويمنحه العالم الا لمن يستحقه اهلا له فالكويت مشهود لها بالعمل الانساني والخيري منذ سنوات طويلة فهي تمد يد العون لكل محتاج وتساعد كل من يستحق المساعدة فالمستشفيات والجامعات ودور العبادة وتنفيذ البنية التحتية التي قامت الكويت بتنفيذها منتشره في كل دول العالم، وما من دولة تحل بها كارثة او أزمة إلا والكويت من اوائل الدول التي تمد يد العون والمساعدة لها دون النظر الى الماضي او مواقف هذه الدول معنا، لان من يريد أن يقوم بعمل الخير فليعمله دون شروط وهذا نهج الكويت تجاه الدول المحتاجة، فحكام الكويت واهلها جبلوا على فعل الخير منذ سنوات طويلة دون شرط او منة.

إن يوم 9 سبتمبر يجب أن لايمر مرور الكرام فلابد من الاحتفال بهذا اليوم وان تحيي مؤسسات الدولة هذه المناسبة الكريمة فسموه سيظل قائدا للعمل الانساني طول العمر ولم يتوقف عن مساعيه الانسانية والعمل الانساني ليس فقط بإعطاء ومساعدة المحتاج ولكن الدور الحيوي الذي يقوم به سموه بنزع فتيل اي ازمه تحدث بين الاشقاء والاخوة ، ومساعي سموه الى وحدة الصف الخليجي والعربي وحتى الدولي لنشر السلام والمحبه بين دول العالم جميعا.

امد الله في عمرك ياصاحب السمو وألبسك ثوب الصحة والعافية ودمت ذخرا للكويت والخليج والعالم العربي والاسلامي والعالم بأسره فالعالم كله يشهد ويشكر الجهود الانسانية التي تقوم بها، ويبقى هذا اللقب فخرا لكل مواطن كويتي وللكويت وليس فقط لسموه فالكويت وأميرها سيبقيان مستمران بالعمل الانساني مهما حدث ولن يتوقف هذا العمل أبدا فلا زمان او مكان محددان لمثل هذا الأعمال الانسانية. وبالختام اقول الله يطول بعمرك ياصاحب السمو ويلبسك ثوب الصحة على ماقمت به وماتقوم به الان من عمل انساني للعالم بأسره ودورك في تقريب وجهات النظر وحل الخلافات بين الاشقاء وادامك الله تاجا فوق رؤوسنا ياسمو الامير.

