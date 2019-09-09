آراء

من يعرف قيمة الإسـلام كرم نفسه عن كُل زلة يقتصدها فقيمته لَا تنحصِر في أداءِ الصّلاة بل ما بعد الصّلاة. هل حفِظنا جوارحنا عما حرّم الله؟ جاء الإسلام ليُطّهر كُل غم وليمحُوا الأوهام وما يُمِيت فِي الخلوات ألا إنه حرص على ما في باطِن الإنسـان وما يصلحه وما يدور فِي ذهنه، حرص على أن يبقى الفُؤاد فارغاً لله ليستطِيع أن يُعْطِي كُل أمر حقِّه أي يعطي الحياة ومن عليها ما يحيي وهو الصّدق فإن صدقنا مع الله صدقت أحوالنا مع من حولنا فيما يرضي الله ويرضيهم فتصبح القلوب مترابطة ببعضها البعض والفضل يرجع إلى الله جل جلاله.

جـاء الإسلام لِمصَالِح كثيرة ومع ذلك البعض يعلم بذلك لكنّه يأبى أن يغير حاله.

هل السبب فِي البيئة التي يمضي إليها فالمرء مع من يشابه باطنه أم على الإنسـان نفسه؟ كلاهما يترتب على بعضه، كما قال الشيخ الفاضل علي الطنطاوي رحمه الله: إن الإيمان مستقر في أعماق كل قلب ولكنه يحتاج الى هزة، الهداية لا تأتي إليك إذا لم تسع لها «إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ» فإن نلتها علمت مع من تشاركها.

فكُل منّا يحتاج أن يصاحب من هو أفضل منه حتى يعلم ما تجهله نفسه كما كان الأمر في صحابة الرسول رضي الله عنهم الذين اتخذوه صاحباً عليه السلام لتتفقه عقولهم وتتزكى نفوسهم عن كُل أمر يحبس سعادتهم، فلا تظن أن قيُود الْإسْلام تكتم الأنفاس لا والله لَا يستوِي مِنْ ذَاق الإيمانِ ومن شُغِل باللذّات، دين اهتم بالمشَاعِر قبل أن يهتم بِالمظاهِر وراعى الخواطِر وما يسعد في كل حال وما يحسُّ بِه إلا لبيب عارف.

بقلم : مرام حمدان

