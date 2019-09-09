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يستعد المسلمون في جميع أنحاء العالم لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) واستذكار عطائه وبذله وتضحياته بما يحمله

من إرث وبما يمتلكه من كمال في الإيمان وقوة في الثبات، حيث خرج سيد شباب أهل الجنة مكملا المسار على الدرب الذي ابتدأه جده المصطفى وأبيه علي المرتضى (عليه السلام) من حمل للأمانة وأداء للمسؤولية في نصرة دين الإسلام ورفع راية الحق وتثبيت دعائم الإيمان وإقامة العدل والمساواة بين الناس. وفي الصورة من العتبات الحسينية في كربلاء المقدسة حيث الحشود تتدفق في ذكرى سيد الشهداء (عليه السلام)

